El Maig di Gras vivirá su edición más internacional con «Les Fanflures Brass Band» y «The Uppertones»

El Festival Maig di Gras llega este año, y entre los días 16 y 19 de mayo, a su cuarta edición en Borriana, en lo que ya se ha convertido en una de las citas referentes en cuanto a música negra y en plena calle. Y este año todavía elevará más el nivel de las «brass band» que recorrerán y llenarán de música las calles y plazas de Borriana, ya que por primera vez actuarán en el festival dos bandas procedentes de Francia y de Italia. Se trata de la brass band «Les Fanflures» formada en Toulouse, y que como explican desde la organización «es una banda con una personalidad y una visión propia de la cultura de las brass band de Nueva Orleans, y que mezcla con agilidad y gran energía el funk y hip hop con la finura del jazz y añadiendo siempre notas características de la Chant Français y mostrando tanto en la calle como en el escenario su propuesta altamente contagiosa». Además, el nacimiento de «Les Fanflures Brass Band» tiene mucho que ver con el espíritu de música en la calle y festiva de Nueva Orleans, ya que la formación nació después del viaje hasta la ciudad norteamericana el trombonista Gabriel Ray «Gaby». En tan sólo un par de días conoce en el barrio de Treme al mítico y referente musical Delfeayo Marsalis, y tras varios meses tocando y compartiendo escenario con los músicos más carismáticos de la ciudad, vuelve a Tolouse para formar «Les Fanflures Brass Band». La brass band francesa actuará dentro de la programación del Maig di Gras el sábado 18 de mayo a las doce de la noche cerrando los directos de esa jornada.

Por otro lado, una de las grandes novedades de esta cuarta edición, también será la presencia de los italianos The Uppertones, quienes gracias a la colaboración que el Festival Rototom Sunsplah tiene con el Maig di Gras actuarán en el escenario principal el viernes 17 de mayo a partir de las 23:00 horas. Tal y como avanzan desde Soul Explosion, asociación organizadora del evento, «The Uppertones llegan desde Torino y son para una gran parte del público y la crítica, la mejor banda europea de auténtico sonido jamaicano. Los sonidos Rhythm and blues, Boogie, Calypso y Mentoque marcan sus actuaciones, con sus tres músicos y protagonistas, Mr. T-Bone, Ferdinando Count y Phil Cuomo forman unos The Uppertones que sacaron su primer álbum en 2015, tras muchos años de carrera de sus tres componentes, con una selección de 12 melodías del maravilloso sonido de los cincuenta, al que seguiría en 2017 la publicación de «Up, Up, Up» su segundo trabajo como banda. El punto fuerte de The Uppertones es, sin duda, el set en vivo que traen consigo, y la mejor prueba de ello es que llevan de gira desde 2016 sin interrupción y ya han visitado hasta 12 países distintos en sus más de 250 actuaciones».