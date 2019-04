'Me dijeron que la leche materna se considera comida y que no está permitida su entrada"

El pasado lunes, Wanda Cuseo se encontraba en el Centro Deportivo Municipal de Poniente dándole el pecho a su hija de 16 meses cuando el personal de la piscina se dirigió a ella para decir que no podía hacerlo en las instalaciones.

La madre buscó un lugar apartado de la piscina para alimentar a la pequeña y tuvo que escuchar la negativa por parte del personal de la piscina del centro.

"Se acercó un responsable para decirme que la leche se considera comida y que no está permitida la introducción de comida en la piscina. Luego me argumentó que era antihigiénico que la leche pudiera caer en el agua". Ninguno, asegura Wanda, supo darle una explicación conforme a la normativa tal y como ella pidió, por lo que continuó dándole el pecho a su bebé. Eso sí, sintió que los argumentos del personal del personal del centro municipal fueron totalmente "discriminatorios".

Aunque lo minimiza como "un episodio anecdótico" , pero insiste en la necesidad de concienciar a la sociedad de que estas actitudes no pueden repetirse.

Radio Córdoba ha solicitado al consistorio cordobés la explicación de los responsables del Centro Deportivo Municipal de Poniente, aunque de momento no se han pronunciado al respecto.