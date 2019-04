Quique: "Solo pienso en ir a ganar"

Quique González vuelve este sábado a la que fue su casa hasta la temporada pasada. Un retorno que llega en un momento crítico para el equipo, sumido en una crisis de resultados y con un cambio de entrenador aún fresco. Un relevo que debe dar sus frutos prácticamente de manera inmediata. Martí acaba de aterrizar pero debe luchar ya contra el cromo para buscar un cambio de escenario en un equipo deprimido. Quique González cree que el sábado "se tiene que ver un equipo que va a por el partido en El Sadar. Allí hay un ambiente espectacular y solo debemos pensar en ganar. Hay que asimilar las ideas del mister cuanto antes".

El retorno a Pamplona rodea al pichichi del Dépor de sensaciones agradables, ya que su etapa de rojillo "fue muy bonita e intensa. Estuve muy a gusto, el respeto fue muy grande hacia mí. No fue un gran año como goleador pero valoraron otras cosas. Estoy muy agradecido por el trato que me dieron. Guardo muy buen recuerdo. Me fui con la conciencia tranquila de haber dado todo lo posible. Orgulloso de haber defendido esa camiseta"

Ante el lider, Quique no podrá tener a su lado a su pareja de ataque favorita. Carlos Fernández se retiró del entrenamiento de ayer con unas molestias en los isquios que, a falta de parte médico oficial, lo van a convertir en baja para medirse a Osasuna. Las primeras exploraciones no parecen apreciar una lesión importante pero sí suficiente para descansar cuando menos una jornada. Quique sacó hierro al mal momento anímico que puede estar pasando Carlos debido a sus reiteradas recaídas. "Es un caso raro. Para la edad que tiene es un chico muy maduro. Es normal que con las recaídas le des vueltas pero sabe diferenciar el comerse la cabeza con darle las vueltas justas". Y es que Martí le toca debutar de blanquiazul superando numerosos obstáculos: visita a un líder que solo ha cedido dos empates en casa, recuperar a un equipo en estado de depresión y prescindir de dos de los futbolistas llamados a ser diferenciales en esta plantilla: Carlos Fernández y Fede Cartabia.