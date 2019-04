El Santa Bárbara Monòver busca el ascenso en casa

El C. H. Santa Bárbara Monòver está dispuesto a lograr el ascenso a Primera Autonómica de balonmano masculino y por eso, con la colaboración de la concejalía de Deportes de Monóvar, solicitó a la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana, la Fase de Ascenso que finalmente le fue concedida.

Cartel de la Fase / Cadena SER

De este modo, el pabellón municipal monovero acogerá la Final a Cuatro que se disputará entre los próximos viernes y domingo.

El calendario de partidos es el siguiente:

Viernes 12 de abril:

19:00 h: C. Bm. Tec Moon Burjassot – C. R. C Polanens Santa Pola

21:00 h: Levante U. D. Bm. Marni “C” – C. H. Santa Bárbara

Sábado 13 de abril:

18:00 h: Levante U. D. Bm. Marni “C” – C. R. C. Polanens Santa Pola

20:00 h: C. H. Santa Bárbara – C. Bm. Tec Moon Burjassot

Domingo 14 de abril:

11:00 h.: C. Bm. Tec Moon Burjassot – Levante U. D. Bm. Marni “C”

13:00 h.: C. R. C. Polanens Santa Pola – C. H. Santa Bárbara