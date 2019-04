Mi derecho a morir

El tema de la muerte es un tema tabú, es un asunto incomodo que a todos nos cuesta tratar por su dureza pero está claro que a todos nos llegará el momento. Y a raíz de las ultimas noticias es algo que es necesario legislar, ya que igual que tenemos derecho a la vida tenemos derecho a la muerte. Y si por casualidad la vida nos deja mal parados creo que es de cajón que tenemos derecho a irnos dignamente y por tanto creo que la eutanasia debe ser algo que debemos desarrollar. Y por qué sigue siendo delito el suicidio asistido, pues porque impera la moral cristiana que dice que mi vida no me pertenece, sino que pertenece a Dios. Y si no soy Cristiana que pasa? .. Y por qué es legal matarse poco a poco con el tabaco y no de otra manera más digna?. Como ciudadanos de una sociedad es nuestro deber abordar los derechos que tenemos desde que nacemos hasta que morimos con un nivel de empatía y compasión humana y no esperar a que nos toque padecer dichas situaciones de forma individual para darnos cuenta.

