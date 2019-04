"Queremos una ciudad alegre, que deje el pesimismo"

Inmaculada López es la cara visible del proyecto de Podemos Linares para pugnar por la alcaldía en los comicios del próximo mes de mayo. Elegida a través de un proceso interno de primarias, la alcaldable defenderá las ideas que marcan la línea del partido, a nivel nacional, pero focalizando su programa en las necesidades el municipio. La candidata atiende la llamada de este medio, Radio Linares Cadena SER, en una entrevista realizada en las puertas de un lugar emblemático de la ciudad, la antigua factoría automovilística de Santana Motor.

Estamos en la puerta de Santana Motor. ¿Por qué ha elegido este sitio?

Se cumplen ahora 25 años de las movilizaciones para evitar el cierte de la factoría y que se fuesen a la calle 2.400 personas. Toda la ciudad se movilizó. Es el referente de Linares, tanto para bueno, como en aquella época de prosperidad en los noventa, como en lo malo. Ahora es un ejemplo de no haber sabido reconvertirse y tener inversiones claras. Es todo un agujero negro.

Es la primera vez que se presentan a las elecciones municipales en Linares. ¿Usted cómo llega a la política para liderar este proyecto?

El camino se inicia con el activismo social. Siendo joven participé en asociaciones juveniles y, con el tiempo, entré en colectivos como la plataforma de afectados por la hipoteca. Después fui más allá y ahora creo que, si no estamos dentro de las instituciones, no podemos hacer los cambios. Por eso mi decisión, después de preguntar bastante a los inscritos. Aquí no se me ha puesto a dedo, es porque los militantes lo han querido.

¿Es usted de la corriente de Pablo Iglesias, Errejón o Teresa Rodríguez?

Mi referente político está en las mujeres de la izquierda como "La Pasionaria", pero actualmente sería Diego Cañamero. En Linares no somos ni errejonistas ni pablistas... Quien me da la opción y me dice qué hacer en la ciudad es la Asamblea. Si soy algo es asamblearia. La decisión de las personas inscritas es lo que marca cómo actuar, pero si tengo que enfrentarme a las diferentes corrientes, en algún momento, lo haré.

¿Cómo se imagina Linares en los próximos años?

Espero que haya disminuido el flujo de jóvenes que se tienen que marchar. También que el sector económico se reconvierta hacia las energías renovables, del bien común y de las tecnologías o la sostenibilidad. Necesitamos una comercializadora eléctrica en el Ayuntamiento, recuperar servicios municipales y dar empleo de calidad aunque no podemos ser demagogos porque todo no depende del consistorio. No obstante, si tutelamos a las empresas que aquí se instalen, ofreciéndole posibilidades fiscales y de alquiler de terrenos en relación a la calidad de empleo que generen, haremos de esto uno de los motores más importantes.

¿Qué sería lo primero que haría si es elegida alcaldesa?

Una auditoría para saber qué es lo que tenemos en el Ayuntamiento. Desde ahí, estructurar un plan económico para evitar que Linares se desangre y pierda población. Queremos una ciudad alegre y que deje el pesimismo. Pretendemos una ciudad donde la ciudadanía tome la iniciativa en los presupuestos que se presenten, en las necesidades del municipio...

¿Por qué no han ido de la mano con Izquierda Unida para las elecciones?

En Linares cubrimos el rango desde progresistas hacia quienes se sienten más a la izquierda. Todos, en el abanico, tienen la opción de votar a unos y otros. Siempre lo decimos, que el primer partido con el hablamos es Izquierda Unida sin ningún problema. La gente tiene la posibilidad de votar para que no esté engañada con la falsa izquierda de Linares.

¿Teme que la izquierda no sea capaz de alcanzar posibles pactos de gobierno?

Podemos e Izquierda Unida no tendremos problema. Cuando antes decía "la falsa izquierda" me refería al PSOE, porque Pedro Sánchez ya ha dicho que prefiere pactar con Ciudadanos. Lo que ocurra en las elecciones generales será el "click" que haga alianzas en las municipales. Yo estaría a favor de un gobierno progesista de izquierdas que defienda la justicia social.

Su familia... ¿Cómo vive su aventura política?

Con mi padre he ido, desde pequeña, a las manifestaciones del primero de mayo. Hace 25 años estuve también en las reivindicaciones en torno a Santana Motor. En mi casa hemos vivido el movimiento obrero de forma constante. Pero les choca porque me expongo más a los medios y a que la gente te juzgue. Siempre tienen ese temor, es normal.