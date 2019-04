Salva Arco: "Los numerosos cambios nos han lastrado, pero no hay tiempo para lamentaciones"

A conta atrás para o CB Breogán non para. O partido ante o Movistar Estudiantes debúxase coma chave para poder pensar na permanencia no máis alto do baloncesto español. "Sabemos que el partido en Madrid es fundamental para conseguir el reto. Ademáis tenemos el average a nuestro favor que ahora mismo es algo muy importante", recoñece o capitán breoganista.

Salva Arco, que foi un dos xogadores máis castigados polas lesións, recoñece que non está ó 100%, pero: " Voy a darlo todo por ganar en Madrid". As visitas á enfermaría, as case que constantes entradas e saídas de xogadores no vestiario celeste e os cambios in extemis no corpo técnico lastraron o ritmo da competición. "La llegada del nuevo cuerpo técnico ha sido muy buena, nos hemos adpatado rápido, pero tenemos muy poco tiempo. Los constante de cambios que se han sucedido, al final, no es algo positivo. Aún así, somos profesionales y tenemos que estar preparados para esto":

Escoita a entrevista complte que o capitán concede ó SER Deportivos