Sito Alonso: "Cuando dejamos de creer que somos buenos empezamos a perder"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, ha asegurado este jueves que sus jugadores tienen que "creer que son un equipo bueno", pues, cuando dejan de hacerlo, "empiezan a perder".

Alonso, en su comparecencia previa al encuentro de la vigésimo séptima jornada de la Liga Endesa, a disputar el sábado en la pista del Iberostar Tenerife, se ha mostrado "muy contento con el trabajo que han hecho está semana todos" después del mal partido jugado el domingo con derrota por 75-86 contra el Kirolbet Baskonia.

"No se puede jugar como jugamos el otro día contra un equipo grande. Nuestros jugadores, cuando dejan de creer que son un equipo bueno, empiezan a perder y necesitan ese impulso", ha manifestado.

"Mi objetivo esta semana era que no olvidaran mucho lo que sucedió el día de Baskonia, pues nuestro nivel fue el peor de todos los partidos que yo he tenido la suerte de dirigir en el UCAM. Lo importante es generar en el equipo una alerta constante en cuanto a la actividad que tenemos que poner en cada partido para conseguir nuestros objetivos. Esto es innegociable para todos nosotros y la verdad que el equipo lo está entendiendo", ha comentado también.

El cuadro universitario roza los puestos de descenso con ocho victorias y 18 derrotas.

"No creo que esta situación nos cree tensión porque no es algo nuevo. El jugador y el entrenador se acostumbran a ellas, pero tenemos que luchar al 100% en cada partido y nuestra puesta en escena tiene que ser siempre buena, no hay excusas", ha declarado.

Del Iberostar, que lleva cuatro triunfos más que el UCAM CB pero enlaza siete jornadas seguidas perdiendo en el campeonato, ha destacado que "ha estado pensando en otra competición, la Liga de Campeones FIBA, en la que sigue adelante y ha llegado ya a la Final a Cuatro, pero ya está centrado otra vez en la Liga y nos toca medirnos a ellos en este momento".

"De todos modos, nosotros tenemos que trasladar a la pista que nuestros objetivos, en este momento, son muchísimo más importantes que los de cualquier equipo. Eso lo he visto en todos los partidos que hemos disputado en la Liga Endesa, pero en el último no", ha reconocido.

Alonso ha continuado hablando del base belga Manu Lecomte, último fichaje del club: "Manu tiene que estar en alerta especial. El equipo técnico y los compañeros al principio estábamos pendientes de que él estuviera bien y ahora le toca a él dar lo que el equipo necesita, pero está bien".