CCOO y UGT piden a la clase trabajadora que analice las propuestas de los partidos para votar en consecuencia

CCOO y UGT se han unido en la elaboración de un decálogo de propuestas dirigidas a un "giro social" que priorice a las personas. El documento, que tiene como objetivo la recuperación de libertades y de derechos sociales y laborales, ha sido trasladado a las diferentes formaciones políticas para que lo incorporen a sus programas electorales.

Ambas organizaciones sindicales han hecho un llamamiento a la clase trabajadora instándola a conocer y analizar de forma crítica las propuestas de los partidos para votar en consecuencia el próximo 28 de abril. Aseguran que la falta de participación en los comicios, que "sólo favorecerá a quienes no defienden el bien social" y alertan que la llegada de partidos no progresistas podría significar, no sólo la no recuperación de derechos perdidos sino también la pérdida de más derechos.

El decálogo de propuestas incide en:

1. Un nuevo modelo productivo sostenible

2. Empleo de calidad: Derogar las reformas laborales y acabar con la precariedad

3. Recaudar de manera más justa

4. Garantizar la igualdad entre hombres y mujeres

5. Impulsar las políticas sociales y de lucha contra la pobreza

6. Garantizar la viabilidad de las pensiones

7. Garantizar unos servicios públicos de calidad

8. Intensificar la lucha contra la siniestralidad laboral

9. Asegurar la igualdad de trato y de oportunidades

10. Mejorar la calidad de nuestra democracia