20 años de humor gráfico en 120 viñetas

En 1998, Luis Davila publicó su primera viñeta. Fue en el arranque de la edición del Faro de Vigo de Moaña, en blanco y negro, y un primer paso para lo que han sido 20 años de trayectoria como humorista gráfico. Un reto, esa obligación de tener que ser original, divertido, gracioso, pero también hacer reflexionar a los que leen sus viñetas, que Davila asumió sin saber dónde acabaría. "En ningún sitio te enseñan esta profesión. A mí me gusta el dibujo desde pequeño, y la ironía y el sarcasmo... me vienen de serie".

En sus viñetas, Davila mezcla lo rural con lo urbano, la tradición con las últimas tecnologías, el cine y la cultura pop con lo enxebre. ET o los personajes de La Guerra de las Galaxias han encontrado acomodo en sus trazos humorísticos, pero también la denuncia social o las injusticias. "La inspiración no sé de dónde viene, pero yo todos los días me levanto con la prensa, me gusta hablar con la gente de la calle..." y eso lo pasa por su filtro de humor gallego, al que define como "una forma de afrontar la vida", para lograr el resultado.

Especial cariño le guarda a una viñeta en la que invocaba la lluvia después de los incendios con la que quería agradecer la ola de solidaridad de todos los que ayudaron a extinguirlos, y especial cariño también a las del Celta. "Soy muy celtista y casi podría hacer un libro aparte sólo con las que le he dedicado al equipo y a los aficionados".

Arrancar un paseo por la Calle del Príncipe se hace estos días con mejor humor, el que te lleva en volandas a través de 20 años y 120 viñetas de Davila.