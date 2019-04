Luis Rioja, duda en un Almería que busca gol

Luis Rioja aún no está al 100%. El sevillano sufrió un esguince en el tobillo izquierdo frente al Rayo Majadahonda, lo que le impidió ser titular en Almendralejo, si bien entró en la segunda mitad. El extremo es una de las piezas importantes en el once de Fran Fernández, que precisamente reconoció en rueda de prensa que el jugador trata de recuperar las mejores sensaciones para este sábado. En el entrenamiento calentó con el grupo, pero tras hacer carrera continua con Edu Frapolli se marchó a la sala médica. En principio no debe tener problemas para ir convocado ante el Nástic, pero las dudas aparecen en relación a su posible titularidad. Si no se encuentra en plenitud de condiciones, su posición la ocupará el colombiano Juanjo Narváez, tal y como ocurrió contra el Extremadura.

Es el único futbolista entre algodones de la plantilla, ya que Andoni López lleva toda la semana ejercitándose con normalidad tras sufrir un esguince de rodilla. El lateral, que aún sigue con cuatro cartulinas amarillas, podría volver a la lista de convocados. Todas las miradas apuntan a Luis Rioja, que este viernes volverá a ejercitarse con sus compañeros para testar el tobillo izquierdo que tantos problemas le está dando.

Ganar confianza de cara a puerta

El entrenamiento de los jueves -si el Almería juega el sábado- siempre son los más divertidos. En primer lugar por el pasillo que le hicieron a Iván Martos por su cumpleaños. El benjamín del grupo se llevó las collejas de sus compañeros en el césped, algo habitual en el equipo. También hubo tiempo para hacer ejercicios con Javi Fernández, psicólogo deportivo, en el que no pueden faltar las bromas y las risas entre los jugadores. Para finalizar una corta pero intensa sesión, hubo circuito con centros y remates a portería con el fin de que se gane confianza de cara a puerta, aunque cada futbolista lo lleva de una manera diferente.

Fran Fernández hizo varios grupos, con centros laterales y los centrales llegando desde segunda línea al área, y es que el Almería quiere tener mucha presencia en zona de peligro, máxime cuando compite este sábado ante su afición. Hubo grandes goles, así como paradas de los guardametas René Román y Fernando Martínez. ¡Gol, gol, gol!, que esas ganas de ver puerta no sigan transformándose en ansiedad. En el vídeo se pueden ver algunos de los mejores tantos.