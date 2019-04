Fran: "Quien baje los brazos no juega más"

Jugar con soltura, con alegría. Es lo que pide Fran Fernández de cara al choque con el Nástic en el Mediterráneo. La falta de gol y la racha de cinco jornadas sin ganar pesan en el vestuario y se notan en la clasificación, porque el Play Off se ha alejado a ocho puntos. Sin embargo, el objetivo principal de la temporada era la permanencia y un triunfo este sábado la certificaría casi de forma matemática. El míster avisa de que el rival no va dejar pasar sus oportunidades, porque el descenso les pisa los talones, y exigirá la mejor versión rojiblanca para sumar de nuevo tres puntos en el Mediterráneo: “Todo el mundo que esté al máximo lo va a demostrar. Estamos con ganas de revertir la situación a nivel de resultados, porque en juego vamos bien. El Nástic viene a jugarse la vida, y nosotros también, porque un triunfo nos daría la permanencia”.

Brazos arriba

No quiere Fran, ni tampoco el propio vestuario, dejarse ir en las últimas nueve jornadas de Liga. Situarse en tierra de nadie no es una posibilidad y todo pasa por ganar al Nástic. El mensaje del entrenador en rueda de prensa fue contundente, ya que aquel que baje la intensidad saldrá no solo de las convocatorias, sino también del once titular: “La responsabilidad es total. Creemos que la victoria está cerca, que nos lo merecemos. El equipo va a ir a tope hasta el final, dando un paso al frente. Nadie va a bajar los brazos, y quien lo haga no va a jugar”.

El Nástic

A siete puntos de la permanencia está el equipo entrenado por el veterano Enrique Martín Monreal. Eso sí, viene de vencer en casa al Numancia, lo que ha aumentado la moral del vestuario para afrontar la cita en Almería. Fran ha estudiado a fondo los puntos fuertes del rival y pide tener máxima atención con la pelota: “Ojo a su contraataque, porque deja futbolistas descolgados para llegar rápido en transiciones. Habrá que estar alerta cuando perdamos el balón”. Tampoco quiere conceder muchas situaciones de centros al área: “El balón parado es otro de sus puntos fuertes, con grandes lanzadores y rematadores. Si no igualamos su intensidad no hay nada que hacer en este choque”.

Falta de gol

Se generan ocasiones, pero no se materializan. Así se puede definir lo que le ocurre al Almería. Tanto perdonar pasa factura y rivales como Deportivo, Rayo Majadahonda y Extremadura, se llevaron demasiado botín. Fran Fernández no pretende cargar de presión al grupo y se ha trabajado de la forma habitual las llegadas a puerta: “No se ha hecho nada extraordinario. Es cierto que el acierto no es total en zona de finalización. Hay que dar confianza a los jugadores y las sensaciones son buenas. Los goles se pueden trabajar, pero va en cada persona. No podemos obsesionarnos ahora”.

Mentalidad

Si se da una jornada propicia, el Almería puede recortar distancia con el Play Off y seguir soñando. Aunque sea muy complicado alcanzar la sexta plaza, el míster no ve motivos para dejar de creer en esta plantilla: “¿Por qué vamos a pensar en negativo?. El equipo realiza un buen juego, hay futbolistas en su mejor nivel de la temporada... La victoria está cerca y no veo nada de ansiedad”.

Aprovechó su comparecencia en sala de prensa para dirigirse a los seguidores rojiblancos. Espera una buen respuesta del público, que este año sí está disfrutando: “Quiero mandar un mensaje a la afición, que ha sido importante esta temporada. Necesitamos su apoyo, porque aunque quizá no sea el partido más atractivo, sí nos jugamos mucho ante el Nástic”.