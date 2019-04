Gladys Acuña presenta su candidatura a presidenta del Cabildo de Lanzarote

La alianza electoral Lanzarote Avanza (LAVA) presentó oficialmente este miércoles la candidatura de Gladys Acuña Machín a presidir el Cabildo de Lanzarote la próxima legislatura arropada por cuatrocientos simpatizantes de distintos municipios de la Isla, líderes políticos y cargos públicos que se dieron cita en el centro cultural El Molino de Yaiza. Acuña fue clara y muy directa en las ideas y propuestas que quiso transmitir subrayando que “Lanzarote Avanza quiere solucionar los problemas de los lanzaroteños, Lanzarote Avanza quiere un Cabildo líder para convertir la Isla en un referente en Canarias de eficacia, de solidaridad y de calidad de vida”, mandando además un mensaje a navegantes: “no estamos ni con Pedro, ni con Dolores, ni con Juana. Estamos con los ciudadanos de Lanzarote”.

La candidata defendió la alianza electoral de reciente creación advirtiendo que “Lanzarote Avanza sí hace falta porque necesitamos una política sin trincheras, porque hace falta una política cercana a la gente, porque hace falta una política que escuche a la gente y responda a la gente”. Ya está bien, agregó, “de partidos que tanto chillan y que tan poco hacen”.

Para Gladys Acuña el Cabildo, como Primera Corporación insular, no puede quedarse únicamente como una institución gestora de sus responsabilidades, “porque si funcionan mal la Sanidad o la Educación el Cabildo tiene que ser la voz de los lanzaroteños. El Cabildo que yo quiero no se agacha ni se excusa ante los problemas diciendo que no tiene competencias, por eso estoy convencida de que hace falta que Lanzarote avance, que hace falta Lanzarote Avanza. Y, por eso, no voy a permitir que se pisotee a nadie. A nadie, y tampoco a mí”.

La candidata seguidamente sostuvo: “a esos que están intentando por todos los medios impedir que Lanzarote Avanza sea una realidad, les digo que no nos van a intimidar. Voy a pelear tanto como haga falta y dónde haga falta para que se respeten mis derechos”.

Gladys Acuña desde ya anticipó que su idea de política está basada en el diálogo y el consenso siempre sobre el objetivo irrenunciable de resolver problemas y atender demandas ciudadanas. “Si quieren pactar con nosotros, que nos hablen de cómo paramos las torretas del sur. Si quieren pactar con nosotros, que nos hablen de cómo convertimos esta Isla en un referente de energías alternativas, que nos digan cómo podemos ayudar a los autónomos, que nos digan qué vamos a hacer para exigir que el equipamiento del Hospital general sea en que Lanzarote merece o las propuestas para abordar la problemática de la vivienda”.

En un ejercicio práctico, Acuña preguntó “de qué vale discutir y discutir si no se ha aprobado el Plan Insular, tampoco el Plan de La Geria, ni el órgano de gestión ambiental, ni tampoco hay salidas para la vivienda pública”.

Asimismo recordó que “no podemos seguir presumiendo de los millones de turistas que entran a la Isla, si eso no sirve para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente”. Como lo ha hecho en tribuna parlamentaria, Gladys Acuña criticó el modelo del ‘todo incluido’, “que hace más rico a una minoría y más pobre a la mayoría de nuestra gente, no nos interesa”.

Acuña dijo además con rotundidad que “Lanzarote quiere más política, más transparencia, más compromiso, y sobre todo, soluciones para los problemas de esta Isla. Ese es nuestro objetivo, nuestro propósito, nuestra razón de ser. Y de ahí no nos van a mover. Ni unos ni otros. Ni con amenazas ni con señuelos”. La candidata cerró su intervención con otro mensaje directo: “las puertas están abiertas para todos. Para que Lanzarote avance, bienvenidos todos”.