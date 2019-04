David Duarte afirma que en el PSOE de Lanzarote "hay personas protegidas e intocables"

El ya ex concejal de Seguridad del ayuntamiento de Arrecife, David Duarte, ha confirmado su dimisión como edil del consistorio capitalino en un comunicado en el que también ha valorado la situación que a su juicio se vive en el PSOE en la isla de Lanzarote.

Duarte asegura que, cuando decidíó acercarse al partido socialista allá por el año 1995, lo hizo con la ilusión de pertenecer a un colectivo que trabajara por mejorar la vida de los vecinos del municipio donde nació. Añade que durante mas de veinte años, ha aportado al partido socialista muchísimo trabajo, dedicación y grandes dosis de ilusión. "Capeando e intentando estar al lado de mis compañeros en los momentos duros, que hemos tenido muchos, con mis errores y aciertos. Haciendo piña, mediando, conversando e intentando buscar consenso en un partido que se caracterizaba por ser el más democrático".

El ya ex concejal recuerda que en 2015 el partido le ofreció tener una mayor implicación y aceptó, "por las circunstancias que todos conocen, en 2016 tomo posesión como concejal del ayuntamiento del municipio que me vio nacer y crecer, el orgullo fue inmenso y como no sé ser político, hice lo que se me da bien, trabajar, trabajar y trabajar...Las 24 horas todos los días de la semana".

David Duarte afirma que durante estos casi tres años, ha dedicado su vida a intentar gestionar todas las concejalías que ha dirigido, "de la mejor manera posible, con mucho trabajo y sobre todo con muchísima sensatez. Y me voy con la conciencia muy tranquila porque me he dejado la piel, y estoy convencido que es algo que los vecinos y vecinas de Arrecife van a valorar".

Sobre el PSOE, asegura que ha ido descubriendo el lado oscuro de un partido que gritaba a los cuatro vientos que es un partido democrático y participativo, "que el propio Secretario General ensalzaba la proclama un afiliado un voto y nada más lejos de la realidad". El ex edil reconoce ser una persona critica, que no se deja influir por los demás, "que digo lo que pienso de manera educada y en las mesas de trabajo, en el comité local o donde toque, y fui notando que eso resultaba incomodo a algunas y algunos dirigentes del partido".

Para Duarte "el problema surge cuando comencé a comprender que hay personas protegidas e intocables, que están por encima del partido, y el mero hecho de ser critico y proponer cambios para poder mejorar la gestión de un municipio que, agoniza por momentos mientras parece que permanecíamos impasibles...me costó, lo que todo el mundo ha visto... me retiran casi todas las concejalías...y pocas semanas después me abren un expediente inventándose motivos absurdos, falaces y llenos de hipocresía, con el único objetivo de hundirme personal y poliíticamente".

El ex edil incluso añade que no reconoce al partido socialista "que actualmente dirigen tanto en la luz, como en la sombra , personas avariciosas, que las únicas ansias que tienen no son las de ayudar a los ciudadanos, sino perpetuarse en el poder". Por este motivo, confirma que ha presentado su dimisión como concejal del ayuntamiento de Arrecife, ha entregado su acta de concejal y además su renuncia como secretario general del comité local de Arrecife, del partido socialista y su baja como afiliado.

A pesar de todo, deja la puerta abierta a una posible continuidad en política "son tantas las muestras de cariño y apoyo que me llegan diariamente, que me hacen sentir que puedo seguir siendo útil a los vecinos de Arrecife, porque si hay algo que no he parado de oír estas semanas, es lo que ya sabía desde hace mucho tiempo, que al vecino y vecina les da igual a que partido representes, lo que quiere es que lo ayudes cuando lo necesita y resuelvas sus problemas, y eso se consigue con trabajo constante, como lo he hecho hasta ahora, y siendo resolutivo".