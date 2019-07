Caer en el olvido: el Cis, Vox y Canarias

Si como apunta el Cis, el nacionalismo canario puede desaparecer del escenario político del futuro Congreso de los diputados, con la posibilidad de que ni NC ni CC consigan diputados en las cortes y aciertan, Canarias podría caer en el olvido. La posibilidad existe, porque así ocurrió en el pasado.

Y si además de eso, como apunta la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, esto se da en beneficio de la entrada de Vox en Canarias, apaga y vámonos. Es decir que en vez de tener voces canarias que recuerden y reclamen lo que le toca a las islas, tendríamos a la ultraderecha centralista, queriendo eliminar las autonomías, que si eso es serio en cualquier parte del estado, aquí si se diera gobierno de las tres derechas en España, sería fulminante.

Es cierto que esta encuesta da los datos brutos y existe un porcentaje abrumador de personas que no quisieron contar su voto, por lo que fuera. Dicen los especialistas que los votos nacionalistas canarios, por muchas razones técnicas de las encuestas nacionales, además de por razones sociológicas de esta tierra, no aparecen con nitidez en los estudios demoscópicos. Y suelen además hacer más que ninguno un puerta a puerta para acercarse al ciudadano. Así que ya veremos.

Pero pensemos por un momento en volver a los tiempos de las casas del médico y no de los centros de salud. Recordemos los tiempos de los grupos escuela del franquismo y no en los centros educativos de hoy. Y no olvidemos las infraestructuras del pasado, carreteras, puertos y aeropuertos del pasado por ejemplo. Vale que los tiempos han cambiado pero algunos nos quieren ver con taparrabos, sin que se nos tenga en cuenta para nada.

Se puede ser de centro, liberal, socialdemócrata o de una izquierda transformadora y cualquier posición es razonable y respetable. Ahora bien, alguien tendrá que colocar a Canarias en el debate del estado. Y es cierto que nos debe preocupar que los grandes partidos, salvo alguna mención de pasada, no han hecho programa especial para las islas, y eso en una Comunidad como Canarias que es región ultraperiférica o que es muy dependiente del exterior europeo, turismo y compensaciones, no es para dejarlo pasar.

Los grandes partidos en las comunidades históricas se han visto presionados para defender sus regiones por las organizaciones nacionalistas. Vamos que Psoe, Podemos, PP y Ciudadanos, tienen que escuchar más, para no quedarse sin apoyos. En Canarias hasta ahora ha sido igual, pero me pregunto, que si se da un gobierno de España de las tres derechas y encima sin voz con personalidad propia de Canarias en Madrid, ¿qué pasaría con los temas Canarios?, ¿caerían en el olvido?, ahí lo dejo.