Primera carrera pepinera contra el cáncer

La Fundación C.D. Leganés. ‘Maratonianos de Leganés’, la Federación de Peñas del C.D. Leganés o la peña Ghetto 28 se han unido para organizar la I ‘Carrera pepinera solidaria contra el cáncer’; se celebrará el próximo 2 de junio.

"Nos pareció una bonita idea, era una propuesta irrechazable y por eso apoyamos esta carrera. Quiero animar a toda la ciudad de Leganés a que participen ese día porque además de hacer deporte colabrarán con esta causa tan importante", afirmó la presidente Victoria Pavón en el inicio de la presentación.

"El club siempre intenta apoyar todo este tipo de actos porque son cosas importantes y el club tiene mucha repercusión. He jugado en otros equipos de Primera y en ninguno he vivido lo que he vivido en estos tres años. Como representante de mis compañeros también intentaremos sumar para que este proyecto siga adelante", valoró Rubén Pérez.