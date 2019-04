García: "Casimiro tiene contrato, y nosotros no somos de incumplir"

Si hubiera alguna duda sobre la continuidad de Luis Casimiro en el banquillo del Unicaja, el presidente del Unicaja, Eduardo García, la disipó a día de hoy. El entrenador manchego firmó por dos años, que cumplirá salvo catástrofe. A estas alturas la temporada del Unicaja no está siendo buena, con las eliminación en cuartos de final de la Copa del Rey ante el Tenerife o la caída a manos del Alba de Berlín en la Eurocup. El mandatario malagueño achacó el bajón del equipo a las lesiones en la plantilla, recordemos que Carlos Suárez, Jaime Fernández y, sobre todo, Alberto Díaz, se han perdido varios partidos clave. Sobre Casimiro dijo lo siguiente. "Tiene contrato y los que tienen contrato, tienen contrato. Otra cosa son otras situaciones que se produzcan u otras necesidades. Pero nosotros en general cumplimos los contratos, solo circunstancias especiales nos marcan otros derroteros. No somos de incumplir los contratos o de romper relaciones, aparte no hay motivo para ello". También se refirió a la continuidad de Suárez y Fernández, con los que cuenta para la próxima temporada.

