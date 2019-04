El PSOE exige que se pague a los clubes deportivos

El grupo municipal socialista acusa al equipo de gobierno de “chantajear” a los clubes deportivos con la idea de que si no se aprueban los presupuestos municipales no podrán cobrar el dinero correspondiente a los convenios que tiene establecido con ellos el Ayuntamiento de Aranda. Julián Rasero exige a la concejalía de Deportes que pague cuanto antes estos colectivos, que están “con una mano delante y otra detrás” al contar con estos fondos como fuente principal de sus ingresos. El concejal socialista considera inaceptable que la situación de presupuestos prorrogados justifique que estén retenidas estas ayudas, cuando no parece que esta circunstancia afecte a otros gastos, incluidos los convenios que tienen otros departamentos, como el de Promoción, Innovación y Turismo. “Es bastante curioso que para los clubes deportivos no haya dinero, y sin embargo para hacer actividades en el mes de mayo, que es justamente el mes de las elecciones, no haya problema”, señala Rasero, que también llama la atención sobre el hecho de que en la última comisión de Promoción “lo único que se abordó fueron los convenios, como el de las Jornadas del Lechazo, la Torta de Aranda, el de ASEMAR, JEARCO y asociaciones turística”.

En otro orden de cosas, la portavoz municipal socialista se suma a las críticas que están lloviendo estos días sobre las manifestaciones que hizo el pasado lunes en Aranda Alfonso Fernández Mañueco sobre la calidad de la sanidad pública y su compromiso de inaugurar el nuevo hospital el próximo mandato. Mar Alcalde califica como “una huída hacia adelante” inaceptable la actitud con respecto al problema sanitario del PP, que parece no escuchar el clamor que desde hace mucho tiempo está pidiendo la dimisión de la cabeza visible de esta área. “Al señor consejero de Sanidad le ha pedido la dimisión hasta el bedel de las Cortes de Castilla y León; nadie le quiere, nadie está de acuerdo con esa gestión: toda la comunidad autónoma en el tema sanitario arde por los cuatro costados”, enfatiza Mar Alcalde.