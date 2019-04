Alerta en los clubes ante el riesgo de no percibir ayudas económicas municipales

La aprobación o no de los presupuestos municipales para 2019 ya es un asunto de Estado en el ámbito del deporte. En plena recta final de temporada, con las arcas poco pobladas en algunos casos e impagos en otros, se ha instalado la preocupación de qué hay de cierto o no en que esta decisión va a influir objetivamente en que no se pueda hacer frente a ninguna subvención o convenio.

El PSOE Aranda, a través de su concejal Julián Rasero, ha expuesto que los clubes “están “con una mano delante y otra detrás” al contar con estos fondos como fuente principal de sus ingresos”. Considera inaceptable que la situación de presupuestos prorrogados justifique que estén retenidas las ayudas económicas a los colectivos cuando no ha ocurrido con otros convenios: “Es bastante curioso que para los clubes deportivos no haya dinero, y sin embargo para hacer actividades en el mes de mayo, que es justamente el mes de las elecciones, no haya problema”, señala Rasero, que también llama la atención sobre el hecho de que en la última comisión de Promoción “lo único que se abordó fueron los convenios, como el de las Jornadas del Lechazo, la Torta de Aranda, el de ASEMAR, JEARCO y asociaciones turística”.

El toque de atención desde el PSOE Aranda contrasta con la preocupación que el portavoz de Renovación Arandina Progresista ha mostrado en los micrófonos de la Cadena SER expresando que “la situación es bastante peor de lo que se pensaba”. Eusebio Martín, que fue concejal de Deportes y Hacienda, se apoya en “la circular que se ha remitido a todos los Ayuntamientos desde la Intervención General del Estado y que viene a decir que, con un presupuesto prorrogado, no se prorrogan ni las ayudas ni las cantidades que lo sustentan. Y esto no es solo en Deportes, pasa en Juventud, Acción Social, Cultura…”.

Eusebio Martín tenía inicialmente una interpretación similar a la realizada por el edil del PSOE pero sus dudas han quedado resueltas con una consulta a los servicios de Intervención del Ayuntamiento de Aranda: “Me confirman que además, el decreto de prórroga que se ha hecho por parte municipal lo tienen que modificar porque, no es solo que no se puedan firmar convenios, es que tampoco se pueden prorrogar las cantidades. Sin esas cantidades, no se puede ir a una convocatoria de subvenciones para sustituir estos convenios. Quedaría hacer modificaciones presupuestarias, restando dinero de otros sitios y derivándolo a las ayudas. Pero es que en esas condiciones están todas las partidas del presupuesto, con lo que es aún más preocupante. Ya no es una cuestión de si queremos presupuestos municipales o no, es objetivo que si no se aprueban, es para que estemos preocupados todos”.

Finalmente, Eusebio Martín aseveró que “es evidente que, con esta circular de la Intervención General del Estado, se deduce que la prórroga del presupuesto no prorroga las cantidades ni los convenios establecidos en el presupuesto de 2018. Esto es algo que ocurre por primera vez porque la Intervención General del Estado no había hecho nunca esa interpretación pero ahora mismo la hace y al Ayuntamiento de Aranda, como el resto, no nos queda más remedio que asumirla. Tenemos un serio problema y desde el RAP mantenemos que la única salida es sacar unos presupuestos nuevos ya que con la vía de las modificaciones presupuestarias tampoco es posible. Y hacerlo después de las elecciones municipales supone que el equipo de gobierno que entre, estará atado de pies y manos y en plazos nos iríamos a soluciones de octubre como mínimo. Esta no es una cuestión de que el equipo de gobierno saque o no los presupuestos, es una situación real que nos debiera preocupar”.