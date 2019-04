Michu: "Es un reto muy importante y creo que estoy preparado para ello"

El Real Oviedo hizo oficial la vuelta de Michu como secretario técnico el pasado 3 de abril y este mediodía fue presentado en la sala de prensa del Carlos Tartiere. El que fuera capitán azul firma para los dos próximos años y en primer lugar quiso agradecer la confianza depositada en él: "Es una responsabilidad extra porque soy aficionado de este equipo desde pequeño. Es un reto muy importante, estoy feliz y es un honor volver. Siempre he estado en contacto con Joaquín y la gente del club. Me decían que era mi casa y que tenía las puertas abiertas”.

Escucha la presentación completa de Michu junto al presidente Jorge Menéndez Vallina

“Mi primer partido como trabajdor fue ante Las Palmas. Verles entrar al vestuario después de cómo se produjo el empate me transmitió mucho. Vi a gente con lágrimas en los ojos y me quedé muy tranquilo y orgulloso de las personas que están defendiendo nuestro escudo”, comentó el ovetense.

No es la primera experiencia de Michu en los despachos porque durante la presente temporada ejerció como director deportivo del Unión Popular de Langreo. El equipo asturiano, con la permanencia conseguida en su regreso a Segunda B, busca ahora meterse en puestos de Copa del Rey con la plantilla confeccionada por él. Bien es verdad que la exigencia que tendrá en el Real Oviedo será mucho mayor respecto a su última etapa: "La experiencia en este caso no te garantiza nada. Si fuese así, aquí estaría sentada otra gente de cierta edad. Me he formado. Tuve que retirarme como jugador y ahora me toca trabajar en otras facetas. Es un reto muy importante y creo que estoy preparado para ello”.

Durante las últimas fechas ha podido ponerse al día del estado contractual del primer equipo y del capítulo de altas junto a Joaquín del Olmo, representante del Grupo Carso, César Martín, responsable de relaciones institucionales, y Ángel Martín González, que se ha quedado más tiempo en Oviedo para ayudar a la entidad. Michu ha podido contar con los consejos del hasta ahora secretario técnico y ya ha comenzado con sus labores profesionales: “Hay un grueso de jugadores renovados y eso está muy bien, demuestra que hay trabajo detrás. Hay cosas por hacer, pero toca esperar porque faltan ocho jornadas y confío en nuestras posibilidades, que siguen intactas. Ángel es un profesional como la copa de un pino, agradecido por su trabajo. Ojalá mi nombre ayude todo lo posible a la hora de relizar las incorporaciones".

En este apartado, hay muchos oviedistas que se ilusionan con fichajes como los de Adrián López, Cazorla y Mata por el simple hecho de que son amigos de Michu. "Son futbolistas que esta semana mismo han jugado competición europea, dos en Champions League y uno en Europa League. Siempre tendrán las puertas abiertas, son oviedistas desde la cuna como yo y para nosotros sería un honor que viniesen, pero son futbolistas que a día de hoy nos quedan un poco lejos. Pero ojalá vuelvan a vestir la camiseta del Oviedo”, destacaba el asturiano.



Esta es su tercera etapa en el conjunto azul tras pasar por las categorías inferiores hasta el primer equipo, del que se despidió en 2007 cuando puso rumbo al Celta, para regresar en 2016 con el club en Segunda División. Finalmente sus problemas en el tobillo le obligaron a retirarse a finales de ese mismo curso. Vuelve a coincidir con su gran amigo Saúl Berjón, del que comentó que tenía contrato en vigor de cara a la próxima temporada. Según ha podido saber Radio Asturias el extremo ha renovado su compromiso con el club carbayón después de que su contrato quedase ampliado automáticamente hasta junio de 2020 tras jugar una serie de partidos.