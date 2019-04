La falta de financiación paraliza la investigación del ojo de la ballena

El equipo que lidera Elena Vecino ha estado cultivando estos meses células vivas del ojo extraído de una ballena varada en la playa de Sopela, el pasado 3 de febrero. Hasta el momento asegura que "han descubierto cosas interesantísimas", que le gustaría publicar, aunque considera que necesitan hacer más experimentos para concretar los fenómenos observados. Sin embargo, anuncia en la SER que ha decidido paralizar la investigación por "falta de fondos tanto personales como materiales". Mantiene Vecino que llevan "dos meses y medio, cuatro personas trabajando de lleno en el análisis de los distintos aspectos del ojo, tanto el nervioso como el morfológico" y su conexión con el cerebro, así como la regeneración del sistema nervioso. En este punto, ha decidido que no pueden continuar porque "no hay fondos que pueda justificar para pagar los servicios de microscopía o comprar anticuerpos, por ejemplo".

Elena Vecino, Catedrática de Biología Celular e Histología de la UPV/EHU, mantiene en la SER que necesitan "más tiempo, más dinero y más investigación". Asegura que si descubrieran esa molécula responsable de la regeneración en otros mamíferos podrían ayudar en el futuro a la regeneración del sistema nervioso. Es, dice, una posibilidad. Y es que Vecino defiende que la investigación es un trabajo lento y caro, relativamente, porque "es mucho mayor el presupuesto utilizado en un solo día en un partido de la Champions, que lo que podemos gastar en un año en investigación".

Para Elena Vecino, "el apoyo a la investigación es patético y el apoyo a la investigación universitaria es todavía peor". Considera que "es desesperante ver como un país pierde el tren porque los políticos no toman las medidas adecuadas".

Medidas necesarias

Considera Vecino que la "utilización de la crisis para la catástrofe económica que ha tenido la investigación" no es excusa porque países como Portugal, donde la crisis fue incluso peor, "en ningún momento han bajado la inversión". En los últimos 10 años, dice, "la financiación de la investigación ha bajado a unos niveles patéticos". Es como si, de repente, asegura, dejaran de financiar a los equipos de fútbol de alto nivel, "dejaran de regar el campo, de pagar a los futbolistas y, al mismo tiempo, te dijeran que hasta dentro de dos años no te van a volver a financiar". En ese tiempo los futbolistas, asegura Vecino, como los investigadores, se han ido a otras Ligas, y el equipo ya no está en la Liga. Y es que "la falta de continuidad en la financiación, su suspensión repentina, exige medidas excepcionales e inmediatas", si es que no se quiere perder el nivel de investigación.

Otro capítulo en las necesidades que relata y que suma a la falta de financiación estable es la exigencia de flexibilidad presupuestaria. Asegura Vecino que en una investigación suceden eventos que son dignos de "tirar por ellos y profundizar, aunque no estuvieran inicialmente programados". Sin embargo, asegura, estamos "bajo mínimos y una vigilancia estricta porque el poco dinero que recibimos sólo puede utilizarse para el proyecto presupuestado hace tres años".

En tercer lugar, Elena Vecino, reclama atención sobre la investigación en la Universidad que, "sin dotación extra" trata de cumplir con el aumento de sueldo a los becarios predoctorales a cambio de reducir la bolsa de talento existente. Cree Vecino que, para evitar el ahogamiento, es necesaria una Ley de Mecenazgo que facilite la esponsorización a entidades privadas y que habilite un sistema de donación.