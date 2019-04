Cervera: "Se está criticando que el equipo no luche por el ascenso y eso es una equivocación"

Cervera sigue insistiendo en sus discursos. El entrenador cadista quiere recuperar cuanto antes la seña de identidad de su equipo, valora el orden defensivo, pero pone sobre la mesa un debate superado. "Como me gusta a mí que defienda el equipo, proque que defendiera bien nunca gustó. Lo hacía bien y ganaba, pero ahora no hacemos nada bien. Atacamos a trompicones y tenemos jugadores de calidad, pero el contrario nos ataca mucho".

El entrenador amarillo valora el juego del equipo con la participación de jugadores como Machis o Manu Vallejo en los costados. "Cuando Machis y Manu juegan en banda se resienten los laterales y el equipo y ahí domina el contrario. Cuando nos salimos de nuestras características somos más perdedores que ganadores. Queremos ir arriba, ir a por los partidos... si nos salimos de ahí algún día nos podrá salir bien, pero no normalmente".

Sobre esa forma de jugar del equipo, que es radicalmente opuesta al discurso que plantea el entrenador, el propio Cervera da la respuesta a porqué se juega de una manera contraria la que se prepara el partido. "El equipo va a los partidos según el equipo que tenga en el campo. Si tienes a Garrido va de una manera y si tienes a Álex va de otra. Cuando tenemos esos jugadores se va de una manera porque el jugador lo demanda de esa manera. Yo creo que este equipo esperando y defendiendo bien es bueno y gana partidos. Si no defendemos con siete u ocho jugadores no somos buenos. Yo no decido eso", sentencia el entrenador amarillo.

Además, valora que "No todos los futbolistas pueden hacer de todo. Para jugar de una manera o de otra".

Cervera añade que "el equipo no se parece en nada a lo que fue en estos tres años, ni en juego, ni en actitud, ni en jugadores ni en nada. La primera parte del otro día es lo peor del Cádiz en los tres años que llevo yo aquí".

Pero se muestra optimista con el futuro, a corto o a largo plazo "la cosa tiene que cambiar y lo hará de una forma o de otra porque así no va a ningún sitio. Así no se puede seguir. Si no cambia ahora cambiará en el futuro, yo eso lo voy a cambiar, el equipo que yo entrene eso no lo puede hacer. Eso no es el fútbol que me gusta y el desorden del otro día tiene que intentar cambiarlo como sea".

Por último, el entrenador cadista, tras ser preguntado sobre las posibilidades de poder entrar en play off, el míster se mostró de forma contundente. "No quiero hablar de eso. Esa es la gran equivocación de aquí, seguir obligándonos. Todos los años hemos tenido rachas malas y hemos salido, pero ahora se está criticando que el equipo no luche por el ascenso y se está cuestionando eso. Lo digo y que me achaquen de lo que quieran, pero eso es una gran equivocación. Tenemos una oportunidad que se volvió obligación hace unas semanas y eso es un error".