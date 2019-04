Espacio Verde no presentará candidatura a la alcaldía de Ronda

Esta mañana hemos conocido que tras la ruptura de la confluencia de Podemos con Espacio Verde Ronda, los ecologistas han decidió no presentarse a las elecciones municipales. Según ha explicado el secretario local de EVA, Manuel Ramírez, la formación ecologista no tiene el ánimo suficiente para asumir el reto, después del varapalo del partido morado, aunque esta ausencia no significa que no vayan a seguir trabajando por Ronda. Consideran que Espacio Verde es una formación necesaria y aunque en esta ocasión no se sienten con fuerzas para presentar una candidatura, esta ausencia en los próximos comicios no implica la desaparición de EVA del panorama político rondeño.

Eso sí, Ramírez ha declarado que intentar pactar con Podemos "ha sido un error". Una decisión fallida que asume en primera persona pues ha asegurado que se trataba de una propuesta personal y no descarta que situación final conlleve un cambio de roles dentro de la formación ecologista.

En este sentido, el actual secretario ha mostrado su deseo de no volver a intentar confluir con otras formaciones pues asegura que ya lo intentaron también con IU y acabó igual de mal que con Podemos, por lo que considera que la mejor opción para EVA en el futuro sería presentarse en solitario.