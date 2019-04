Martí: "Tenemos un reto muy importante como es el de poder ganar al líder"

Justo después de la última sesión de entrenamiento, y antes de iniciar el viaje a Pamplona, José Luis Martí compareció en la sala de prensa de Riazor ante los medios. El técnico balear afirmó que el equipo se encuentra "bien". Y aseguró que está "muy contento, en cuanto a predisposición" con el grupo que se ha encontrado. "Están entendiendo la tareas con muy poco tiempo para asimilarlas".

Preguntado por la llamativa ausencia de Saúl en la convocatoria, Martí fue rotundo: "la respuesta más sencilla es que solo puedo llevar a 18. Tenemos dos laterales izquierdos ya incluidos en la lista, se lo merecen todos. Bendito problema, hay muchos futbolistas que han rendido a buen nivel en los entrenamientos", pronunció. Y añadió que a Dubarbier lo ha visto "plenamente integrado, con una condición muy buena. Si tiene que saltar, lo va a hacer perfectamente".

Sin Carlos Fernández, lesionado de nuevo, Martí prefirió no lamentarse. "No soy mucho de lamentarme por no poder disponer de todos. A lo largo de 42 jornadas necesitas de todos". Y evitó hablar de plazos, de si estará o no disponible ante el Extremadura. "Solo pienso en esta semana. Es un jugador importantísimo, ojalá la semana que viene pueda ayudarnos, pero al final tenemos que trabajar con los que tenemos".

Sobre el partido de este sábado, Martí declaró que el equipo va "con la mentalidad de ir a por el partido, de conseguir los 3 puntos, ser ambiciosos, valientes... Es un rival potente, pero tenemos un reto muy importante como es el de poder ganar al líder, ser el primero que gane en ese estadio. Lo más importante somos nosotros. Vamos a tener muchísimas posibilidades de llevarnos los 3 puntos".

Martí se refirió a uno de los aspectos que más buscó reforzar a lo largo de la semana: la confianza. "Desde mi posición les intento transmitir la calidad que tienen. El Dépor los ha fichado por la calidad que tienen. Y yo intento transmitirles toda esa confianza que debemos darles para que rindan a buen nivel".

Así mismo, evitó "darle pistas a Jagoba". "Vamos a trabajar diferentes aspectos en los que yo creo y ellos están cómodos trabajando. En cuanto a sistemas creo que son capaces de asimilar cualquiera". Y reconoció que espera un Osasuna "muy intenso, agresivo, con fútbol bastante vertical, jugadores rápidos, desequilibrio, estado de forma y confianza enorme". Y espera contrarrestrarlo "con pausa con el balon, llevando el ritmo a donde nos interese".

