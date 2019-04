As ximnastas da selección española participarán na VIII edición do Torneo Internacional ´´ Ourense a Provincia Termal´´ que do 18 ao 19 de abril citará a máis de 1.000 deportistas de toda España e doutros países, no Pazo dos Deportes Paco Paz.

O sábado día 20 de abril, terá lugar unha Master Class a cargo de Yana Lukonina, adestradora da selección de Rusia no Centro de Preparación Olímpica de Móscu, a ela asitirán preto de 70 participantes.

O evento será retrasmitido en directo a tarvés da canle de Youtube do Club Marusia, o club que organiza este gran evento deportivo.