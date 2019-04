"Sin una Atención Primaria fuerte el sistema sanitario no se sustenta"

Un total de nueve organizaciones científicas de Atención Primaria se han unido para reclamar una reorganización de los recursos existentes para poder desarrollar su labor y dar la mejor asistencaia los pacientes. Han reclamado que se de la importancia que la Atención Primaria merece dentro del sistema sanitario ya que constituye la base de la pirámide y sin ella ese sistema no podría sostenerse.

Representantes de Atención Primaria se han concentrado a las puertas del Centro de Salud de Jardinillos para hacer un llamamiento a las administraciones sanitarias en arasa de mantener un sistema fuerte, para ello han procedido a la lectura de un manifiesto en el que han destacadao que "vende más la atención hospitalaria que la Primaria, pero ésta es la base de todo el sistema, sin no es fuerte, éste no se puede sustentar". Piden una mejor planificación y un reparto equitativo de los presupuestos, ya que el que se destina a la Atención Primaria es mínima, y dotarlo de los recursos profesionales, humanos y matereiales necesarios. Han insistido en que no se trata tanto de reducir el cupo de pacientes por médico y si de la necesidad de una ordenación de los recursos de la Atención Primaria, algo que las Administraciones Sanitarias no son capaces de llevar a cabo.