Más 'Unión' que nunca

El Real Unión está en peligro y necesita de su gente, la afición txuri-beltz, la de Irún entero, para superar uno de los momentos más críticos de su historia reciente, con el descenso a Tercera a la vuelta de la esquina. La directiva, con su presidente a la cabeza, y la plantilla han solicitado el apoyo masivo de todos los aficionados txuribeltz, de Irun y de toda la comarca del Bidasoa.

"Estamos en una situación complicada pero la podemos salvar. Necesitamos el apoyo de todo el mundo. El equipo y la afición tenemos que saber lo que nos estamos jugando y debemos darle a entender al rival que queremos seguir en Segunda B", dice Ricardo García, el presidente. “El equipo tiene calidad suficiente para sacar adelante esto, porque más cosas de las que nos han pasado no nos pueden pasar. Confío plenamente en estos jugadores. Ha habido muchos empates y lesiones, aunque algo mal también habremos hecho. El equipo ha jugado bien y creo que es uno de los años que más fútbol he visto en Gal, pero los resultados no nos han acompañado. No queremos bajar por nada del mundo. Nos estamos jugando la vida, llevamos 20 años en Segunda B y no podemos bajar de categoría. Que todo el mundo sepa lo que nos estamos jugando, por eso pedimos ayuda¨.

Junto al presidente, estaba el capitán Iosu Esnaola, pide que el Stadium Gal sea una caldera este sábado. “Lo primordial es que los aficionados nos apoyen, los últimos dos partidos en casa han sido duros para todos porque se escuchan cosas que no se quieren escuchar. El que venga, que lo haga con la cabeza limpia”. Y es que el Real Unión quiere llenar Gal y por eso han decidido abrir las puertas del Stadium Gal. “Vamos a darle entradas gratis a todo el mundo que venga. Y para que los abonados no se sientan perjudicados, les devolveremos un 10% el año que viene si vienen a dos partidos y un 15% si acuden a los cuatro”.