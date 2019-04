Alguacil sobre Mendi: "Su trabajo es increible e impresionante"

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido en la previa del derbi gipuzkoano contra el Eibar de este domingo en Anoeta. Partido que podrán jugar los tres tocados durante la semana: Juanmi, Zubeldia y Merino.

-Bajas. "En ese sentido he estado tranquilo, me ha servido para ver a todos los jugadores del filial, han subido siete jugadores del filial y tienen opciones de entrar en la convocatoria. No busco excusas, son bajas importantes, pero hay ilusión tremenda por ver entrenar a los jugadores del filial con el filial. Eso me deja orgulloso”.

-Merquelanz. “Hay que darle tiempo, él quiere y jugaría ya por él, pero nos lo hemos tomado con calma. Porque es la segunda, este tipo de lesiones por mucho correr no avanzas y provocas otras lesiones. Le estamos sujetando y si por mi fuera, no jugaría este año así lo hemos entendido en el club porque lo queremos tener para el futuro”.

-Motivos para motivarse. “Son muchos los motivos por los que uno cuando juega en casa con la Real para dar la mejor versión. Defiendes este escudo y queda menos y a todos nos interesa dar una buena versión, porque hay 21 puntos en juego con opciones de todo. A mi me hace estar ilusionado de cara a lo que queda”.

-Trabajo de Mendilibar. “Increíble e impresionante. Me encantan lo que transité. Los equipos de Mendilibar y como juega el eibar. Es uno de los mejores entrenadores del campeonato, de Primera, sin duda. Muchos respeto al eibar y a Mendilibar”.

-Cómo se juega al Eibar. “Hay que hacer muchas cosas bien, es el mejor equipo a nivel de presión en campo rival, un equipo que juega muy bien, que hace muchas cosas para llegar al área rival, hace todo muy fácil para llegar rápido al área rival. Será difícil de batir, veremos si nosotros si podemos hacerle frente y hacerles daño”.

-Pasión siempre. “Me gusta que todos los partidos se jueguen con corazón y pasión de los derbis. No hay otra manera. Cabeza, fútbol y calidad si pero si no tienes pasión y hambre de ganar cada balón. Y el éxito está muchas veces ahí”.

-Eibar con problemas en defensa. “Seguramente no es la primera vez que juegan con un pivote de central, y seguro que han trabajado bien para suplir las bajas que tienen. No tengo duda de que ellos que han trabajado bien las bajas que puedan tener”.

-Preparación intensa. “Lo tienes que preparar todo. Para ser capaz de salir de esa presión debes hacer muchas cosas bien pero debes asumir riesgos y ser muy coordinado. Así que entiendo que habrá momentos para todo en el partido, para amenazar sus espacios o jugar con espacios interiores. A unos y a otros nos costara más según pasen los minutos”.

-Barrenetxea. “Cuando tengo que echar mano del filial, no he dudado. Los veo en el día a día y no habrá problema porque están habituados al ritmo de primera división”.

-Oportunidad para luchar por Europa. “Estamos todos los equipos igual. Ese partido podía haber sido el del Betis, pero luego no estuvimos acertados. Y una vez más nos presentamos en casa ante el Eibar con otra oportunidad de ganar y seguir hasta el final. Ellos me dicen que quieren y están preparados. Cada vez queda menos y esta más apretado. Jugamos en casa y una vez más debemos intentar que los aficionados se vayan con una alegría a casa”.