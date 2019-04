Quique González y Hayes Carll encabezan la sexta edición del Huercasa Country Festival

El texano Hayes Carll y el madrileño Quique González serán los cabezas de cartel de la sexta edición del Huercasa Country Festival, que este 2019 se celebrará del 5 al 7 de julio en la localidad segoviana de Riaza.

Abrirá el festival, el viernes 5, Ashley Campbell, que ofrecerá en Riaza su único concierto en Europa. Tras ella será turno para Will Hoge antes del cierre con Quique González en un concierto especial en el que "potenciará su repertorio más americano y en el que estará acompañado por una banda exclusiva, que incluye al guitarrista y productor Álex Muñoz".

La jornada del sábado ofrecerá cuatro conciertos, comenzando con la versión 2019 de la HCF All-Stars Band, liderada por Jeff Spinoza e integrada por Francisco Simón, Guillermo Berlanga, Pau Álvarez, Manuel Bagüés y Ezequiel Navas. Su propuesta, un repertorio clásico y un montón de invitados y sorpresas.

La noche continuará con Chuck Mead & The Grassy Knoll Boys y The Long Ryders como preludio a la actuación de Hayes Carll, quien ha colocado sus últimos cuatro discos en el número 1 en la lista Americana Airplay y presentará en exclusiva en Riaza su sexto disco, What It Is.

Ya se encuentran a la venta en Ticketea by Eventbrite las entradas de día tanto para el viernes, al precio de 40 euros, como para el sábado por 45 euros. También puede adquirirse un abono para las dos jornadas, con un precio de 70 euros.

En breve se pondrán a la venta las entradas y abonos físicos, en todos los establecimientos de Cervezas La Virgen (Madrid), Bar Santana (Segovia) y Ayuntamiento de Riaza y Camping de Riaza. Los días 5 y 6 de julio se aplicarán en todos los canales de venta los mismos precios que en taquilla, 45 euros para la entrada de viernes, 50 euros para la de sábado y 80 euros para el abono.

ACTIVIDADES DIVERSAS

Como en ediciones anteriores, junto a los conciertos principales, en campo de fútbol, Huercasa Country Festival mantiene las actividades que lo convierten en singular dentro del panorama nacional.

Actividades infantiles y familiares, country&western dance y una amplia oferta gastronómica, a la que este año se incorpora un buen número de food trucks, ayudan a conformar el ambiente de un festival diferente a todos.

Para mantener además ese espíritu familiar, Huercasa ofrece un año más la entrada gratuita a todos los menores de 16 años, siempre que vayan acompañados por un adulto. Huercasa, empresa hortofrutícola ubicada en la localidad segoviana de Sanchonuño, organiza y patrocina Huercasa Country Festival con el objetivo de difundir un estilo de vida cercano a sus valores, apostando por la sostenibilidad y el carácter diferenciador.