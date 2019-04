El juzgado del caso Invader pregunta a Francia por qué el artista no ha acudido a declarar las tres veces que ha sido citado

El juzgado que lleva el caso Invader pide a las autoridades francesas que expliquen por qué el artista no ha acudido a declarar como investigado en las tres ocasiones en las que ha sido citado.

El Juzgado de Instrucción 6 de Málaga investiga al artista de origen francés y al actual Secretario General de Cultura de la Junta de Andalucía, Fernando Francés, por un presunto delito contra el patrimonio por los mosaicos que Invader colocó la noche del 19 de mayo de 2017 en edificios catalogados Bien de Interés Cultural en el centro de Málaga: el Palacio Episcopal y el Palacio Salinas.

La investigación policial reveló que desde el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, cuando Francés era su director, se había pedido permiso a propietarios de varios edificios para que Invader colocara los mosaicos, pese a la respuesta negativa, el artista dejó su impronta en alguno de ellos.

Por este asunto ya declaró como investigado Fernando Francés que negó vinculación alguna con los hechos o con la labor del artista.

Sin embargo Invader, de origen galo, aún no ha declarado, se le ha citado en tres ocasiones, 13 de enero, 15 de febrero y 5 de marzo, y en ninguna de ellas ha comparecido.

Ahora el juzgado ha emitido una comunicación para que las autoridades francesas expliquen por qué no ha acudido el investigado, si ha sido porque no se le ha localizado, no se le ha entregado la citación o, directamente, no ha querido o podido acudir para declarar, recordemos por videoconferencia, en este asunto en el que está investigado por un delito que se castiga con hasta tres años de prisión.