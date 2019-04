Márquez, sobre las victorias de Bautista, asegura que 'no gana por la moto'

El líder del mundial de MotoGP 2019, el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), aseguró que Álvaro Bautista "no gana por la moto", al ser preguntado sobre las nueve victorias consecutivas que acumula el piloto de Talavera de la Reina en el mundial de Superbikes.

"Me gusta el motor y Superbikes, y a Bautista lo seguimos porque es español y viene de correr en MotoGP, de ser campeón del mundo, y está claro que no sólo lo hace por moto, ya que he escuchado este comentario y 'no gana por la moto', ya que un piloto no gana sólo por la moto", afirmó sin dudar Márquez.

"Cuando todo ayuda y un piloto como Bautista, que ha sido campeón del mundo, se encuentra con la atmósfera apropiada, se encuentra a gusto, es capaz de hacer cosas como estas y ya lo demostró en Australia y en las otras carreras, en las que lo hizo muy bien", señaló el piloto de Repsol Honda.

Ante esa superioridad inicial de Álvaro Bautista en el mundial de Superbikes, la organización del campeonato ha decidido limitar en 250 revoluciones por minuto el régimen máximo de la Ducati Panigale V4R, en un intento de igualar más la categoría, pero Marc Márquez no dudó y entre risas señaló, "sí, bueno, en vez de diez serán cinco -segundos-", en clara alusión a la ventaja que conseguirá al final de las carreras.