El proyecto de la discordia

Esta semana, preguntada por la inexistencia de un proyecto por escrito por parte del Ayuntamiento de Cádiz para ubicar la Ciudad de la Justicia en los antiguos depósitos de tabaco del barrio de Loreto, la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, no dudaba en poner en tela de juicio el plan del consistorio gaditano, espetando un "lo que no está en papeles, no existe, ¿no?", dejando así sobre la mesa el primero de sus argumentos en contra de la localización preferida por la administración local.

Radio Cádiz ha tenido acceso al anteproyecto de la Ciudad de la Justicia del Ayuntamiento de Cádiz, elaborado por los arquitectos Miguel Ángel Guardiz Fernández y Santiago Barrera Borrell. Un documento que explica con detalle la ubicación, los edificios que hay que rehabilitar y el único edificio de obra nueva que hay que construir, el presupuesto de la obra y la localización de todas y cada una de las dependencias de la Ciudad de la Justicia.

La ubicación de la ciudad de la justicia es, exactamente, en los antiguos depósitos de tabacalera en la Plaza Campo de Aviación, justo donde confluyen la Avenida Marconi y la Calle Aviación Numancia, en pleno barrio de Loreto. Una parcela de 14.470 m2 en la que hay 4 edificios que anteriormente tuvieron un uso administrativo e industrial.

Anteproyecto Ciudad de la Justicia

De los cuatro edificios, tres de ellos se reformarían, los dos de forma cuadrada del plano, y el edificio rectangular de la parte inferior derecha de la fotografía, y se construiría un edificio más, justo delante de los antiguos depósitos de tabaco, entre los dos pequeños edificios de los extremos. En cuanto al cuarto edificio, estaría destinado en un futuro a ser la comisaría de la Policía Autonómica.

El anteproyecto, redactado desde octubre de 2017, especifica punto por punto lo que costaría solo la obra como tal: 6.922.619,28 €. De esos casi siete millones de euros, lo que más costaría sería el capítulo de las instalaciones, más de 3,2 millones. Después los revestimientos, con algo más de un millón, y a continuación la albañilería, con 545.000 euros.

Del presupuesto de la obra, junto al IVA del 21%, los Gastos Generales del 13% y el Beneficio Industrial del 6%, se obtiene lo que costaría definitivamente hacer realidad la Ciudad de la Justicia: 9.967.879,51 €.

Un precio que, según el ex delegado de la Junta de Andalucía, Fernando López Gil, es sobradamente más barato que el del proyecto que pretende la Junta de Andalucía en Tolosa Latour, que costaría, ha afirmado López Gil, 60 millones de euros.

LA CIUDAD DE LA JUSTICIA, AL DETALLE

Anteproyecto Ciudad de la Justicia

JUZGADO DE MENORES, DE GUARDIA Y FISCALÍA

Anteproyecto Ciudad de la Justicia

Como puede observarse en los planos, existen dos pequeños edificios (1 y 2) a ambos lados, de forma cuadrada. Ambos edificios, de 3 plantas de altura, y de 288 metros cuadrados cada una de ellas, serían reformados y dotados de nueva distribución para formar parte de la ciudad de la justicia. Uno de ellos, el que está situado más arriba de la fotografía (1), albergaría el juzgado de menores, y el que está justo en frente (2), el juzgado de guardia, servicios comunes como biblioteca, sala de videoconferencias y despachos, y en segunda planta, la fiscalía.

OFICINAS DE TRAMITACIÓN Y REGISTRO CIVIL

Anteproyecto Ciudad de la Justicia

El edificio número 3, que estará conectado con el 2, es una edificación ya presente en la parcela, y comparte espacio en un extremo del edificio con el Ambulatorio de Loreto, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, que se mantendrá en ese lugar, por lo que no le afectarán las obras. Se trata del edificio más grande de la parcela, con 2020 m2 y 3 plantas, y albergaría tres plantas de completas de oficinas de tramitación, el registro civil y el archivo de documentos.

SALAS DE VISTAS Y CLÍNICA FORENSE

Anteproyecto Ciudad de la Justicia

La única nueva construcción que requiere este anteproyecto de la Ciudad de la Justicia es la del edificio número 4. Situado justo enfrente de los antiguos depósitos de tabaco, es la edificación que haría las veces de portada de la Ciudad de la Justicia, desde la Calle Hidroavión Numancia. La planta baja del edificio sería el lugar de las salas de vistas, el área de detenidos y dependencias de la Guardia Civil, así como de otro personal de justicia, como peritos, sindicatos, policía judicial, además de los vestuarios. La primera planta, por su parte, estaría exclusivamente dedicada a albergar ocho salas de vistas, y en la zona que conecta con los dos edificios colindantes, se localizaría la clínica forense.

Así es la Ciudad de la Justicia de los antiguos depósitos de tabacalera de Loreto, sobre el papel. Habida cuenta de la poca intención por parte de la Junta de Andalucía de comulgar con esta ubicación, la concejala de asuntos sociales, Ana Fernández, reclamaba esta semana al ejecutivo andaluz una “política responsable” y que no “tirase a la basura el proyecto por respeto a los ciudadanos”, a la vez que reclamaba a la adminstración andaluza “que hubieran presentado su proyecto si no les gustaba”

Un proyecto que la nueva delegada de la Junta en Cádiz aseguró en rueda de prensa que no estaba respaldado por ningún documento oficial en sede del Gobierno andaluz. Poco a poco fue reculando durante la semana hasta encontrar otro argumento al que agarrar su negativa a proseguir con esta idea perfilada ya con el Ayuntamiento de Cádiz: la supuesta negativa de algún operador jurídico.

Y tras del cambio de discurso, basado en el desacuerdo de los operadores jurídicos, preguntada por ‘quienes son esos agentes en desacuerdo’, Mestre se ha resistido a especificar de quienes se trata, argumentando que "sí que podría decir cuales son, pero no les he pedido permiso. Si no, no tengo ningún inconveniente, porque así nos lo han hecho saber en las reuniones".

La Ciudad de la Justicia, esta semana es, con especial motivo, el ‘proyecto de la discordia’. Con más de una década de historia, ahora que probablemente está más cerca que nunca de convertirse en realidad, vuelve a verse sumido en discursos y cruzadas políticas que lo dejan, tan solo, anclado en un papel.