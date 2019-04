El cambio de nombre en las calles sigue generando polémica

El cambio de rotulación en las calles de Córdoba aprobadas por la Ley de Memoria Democrática sigue generando controversia, en este caso por la tardanza en la sustitución de los rótulos. En Izquierda Unida o Ganemos lamentan el retraso que lleva esta operación de cambio de nombre, que de momento, solo se ha llevado a cabo en dos calles. "Va lento. Tenía que haber ido más rápido. Ya se han puesto dos, pero es simplemente cambiar un letrero pero cuanto antes lo hagamos. es cuestión de tiempo poner todas las demás. Entendemos que es más fácil de lo que se ha hecho hasta ahora. Lo que hay es que darle velocidad a un acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local", afirmó el Teniente de Alcalde y candidato a la alcaldía, Pedro García.

Unas declaraciones que han tenido respuesta por parte de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, quien ha pedido un mínimo de paciencia asegurando que todo sigue su curso y no habrá marcha atrás. Ambrosio, eso sí, ha insistido en que se trata de una medida electoralista y ha recordado que en legislaturas anteriores con gobiernos de izquierdas, no se hizo nada al respecto. "Creo que hay que mirar hacia atrás. En 40 años de democracia en este ayuntamiento, creo que no ha habido un mandato en el que esta ciudad haya confirmado más su creencia de lo que significa defender los valores de la ley de Memoria Democrática, que haya sido capaz de cambiar nombres de calles o que haya homenajeado a personas que perdieron la vida. Creo que se ha hecho un trabajo que ha venido para quedarse. Las prisas de algunos lo que me recuerda es que estamos en campaña electoral y ante eso, creo que tiene más valor el trabajo memorialista que se ha hecho, más que una cita electoral. Antes los nervios de algunos, lo que hace falta es reconocer el trabajo que se está haciendo", afirmó la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio.

Por su parte, el Teniente de Alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, lamentó que en años de gobierno de Izquierda Unida en la ciudad, no se hiciera nada. "El 28 de abril tenemos elecciones, en mayo tenemos las locales y creo que los grupos políticos buscan su caladero de votos, pero estas cuestiones deben estar fuera. Está todo acordado pero en estas fechas con la Semana Santa, Cruces o Feria está el personal dedicado a todo esto. Aplicar un tema electoral a estas cuestiones, no está bien. En cuantro años una alcaldesa socialista ha hecho más por la memoria histórica que en los 32 años que ha gobernado la ciudad el Partido Comunista o Izquierda Unida. Tema de fosas, el cambio de calles o la rehabilitación de los trabajadores replesaliados. A lo mejor eso es lo que les sienta mal. Estamos cumpliendo la normativa con creces", afirmó Aumente.