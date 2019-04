Victoria que le acerca a la permanencia (2-1)

ARCOS CF 2 - ÉCIJA BALOMPIÉ 1

Importante victoria del Arcos CF ante el Écija Balompié en el Antonio Barbadillo, un rival directo en la lucha por la salvación. Encuentro muy igualado en la primera parte y sin claras oportunidades.

El equipo que entrena Pepe Bermúdez salió muy enchufado al partido, aunque la primera parte ninguno fue capaz de adelantarse en el marcador.

Más abierta estuvo la segunda mitad. El Arcos CF fue claramente a por la victoria y llegó con mucho peligro a la meta azulina. Cote, pasada la hora de juego, tuvo la ocasión más clara para el Écija Balompié pero su disparo no cogió portería. Acto seguido Caballero también pudo inaugurar el marcador, pero no acertó en su disparo a puerta. Giráldez, en el 66’, no perdonó y firmó el 1-0. Los ecijanos no reaccionaron y minutos más tarde llegó el 2-0 de Caballero. Un gran tanto desde el círculo central del mediapunta local. Lopes, a ocho para el final, hizo el definitivo 2-1.

Con este resultado se llegaría al final del partido. Los de Bermúdez están más cerca de lograr la permanencia en Tercera División.