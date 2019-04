"Gobierne quien gobierne" en defensa de las pensiones

Jubilados y pensionistas se han concentrado este mediodía en la plaza del Pilar de Zaragoza. Una vez más, exigen la viabilidad del sistema público de pensiones y esta vez con dos escenarios de fondo: las elecciones generales y el llamado producto de pensiones personales privadas, aprobado este mes de abril en el parlamento europeo, con el apoyo de populares y liberales.

No es un sistema justo y solidario al que se ha dado luz verde en Bruselas, y reclaman - en esta campaña electoral - la protección de las pensiones. "¿Quién va a poder acogerse a un plan de pensiones privado? Pues los que tienen unos suelos de 3.000 o 4.000 euros hacia arriba", apuntaba Antonio Matinero, portavoz de la Coordinadora para la defensa del sistema público de pensiones de Zaragoza.

La concentración ha sido en la Plaza del Pilar / Esther Orera

"Con 1.000 euros escasamente llega para pagar los gastos de la familia", por lo que "no va a poder acogerse a un plan de pensiones". Vaticina que, si no cambian las cosas, "el futuro va a ser una pensión mínima asistencial y pasarlo muy mal".

Las razones para salir a la calle, cada lunes al cierzo, y este sábado con un sol primaveral, muchas. Por ejemplo, "la Constitución Española dice que las pensiones deben ser públicas y con una revalorización acorde con el IPC real, que no están cumpliendo; con tanto que se llenan la boca, la Constitución se la pasan por el forro". Otro testimonio: "No me puedo quejar, pero mucha gente no puede vivir con la pensión". Y otro caso, que recogían los micrófonos de Radio Zaragoza: "He trabajado toda mi vida, 20 años cotizados, y a los 2 años de morirse mi marido, me quedaron 151 euros".

Pocos jóvenes, pero con las ideas claras: "Las pensiones son un derecho que conquistaron los trabajadores, que costó mucho esfuerzo y creo que hay que pelear para que no nos lo roben; nos lo están intentando robar desde la Unión Europea y desde la sátrapa de políticos que tenemos y hay que dar el callo en la calle como lo dieron nuestros mayores, hay que pelear igual".

Esta plataforma señala que este producto paneuropeo de pensiones personales acaba siendo en realidad un plan privado de ahorro para la jubilación; y por el que las empresas obtendrán desgravaciones fiscales y, como consecuencia, habrá un descenso de ingresos en la Seguridad Social. Llaman a una nueva movilización el próximo 25 de abril, en defensa de la sanidad pública.