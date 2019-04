Fran: "Somos ambiciosos, vamos a luchar"

Permanencia conseguida. El Almería cierra el primer objetivo de la temporada y cambia su discurso, porque tanto Fran Fernández como Alfonso García hablan abiertamente de buscar cotas más altas, ya que el Play Off está ahí, y aunque no dependen de sí mismos, ir ganando puede abrir puertas a causa de la irregularidad de los equipos de cabeza. El técnico rojiblanco aclaró que no ofrecieron su mejor versión ante el Nástic pese al cómodo triunfo por 3-0. Espesos en la creación y faltos de intensidad en algunas fases del encuentro, la brillantez de cara a portería marcó las diferencias. Felicidad en el seno rojiblanco por haber asegurado la continuidad en Segunda: “El fútbol nos debía una, aunque no fue nuestro mejor encuentro. Tuvimos mucho acierto en la primera parte y al final pudimos ampliar el marcador. Conseguimos el objetivo de ganar, pero si queremos más, hay que mejorar el juego”.

¿Es posible?

A falta de lo que ocurra en los partidos de esta tarde, el Almería se sitúa a cinco del Play Off, pero con muchos rivales por delante en esa lucha. Pide el míster no tirar la toalla e ir ganando cada semana para meter presión y provocar que el resto falle y pierda puntos. Ese sueño de clasificarse entre los mejores puede convertirse en realidad: “No sé lo que va a pasar, pero es posible siempre y cuando mejoremos el juego y vayamos a Tenerife a por el partido, con ambición. Tenemos que querer más y el vestuario está enchufado. En varios choques hemos rozado la perfección y vamos a seguir igual. Puede pasar de todo”.

Optimismo

El ascenso no era la meta del club a principio de Liga, como tampoco lo es ahora, pero Fran y el grupo van a seguir apretando hasta el final para hacer felices a sus aficionados: “Es virtual, pero creemos que está conseguida. El primer objetivo a lograr era este y ya internamente queremos llevar a este club donde se merece, asentándolo en la categoría siendo ambiciosos en los proyectos futuros”.

Renovación

Le incomoda al entrenador hablar de su futuro, aunque la salvación virtual puede acelerar las negociaciones: “No quiero que se centre la atención en mí, porque esto es trabajo de mucha gente. Llega el momento de sentarse a hablar con tranquilidad. La temporada pasada firmé a final de junio y ha ido bien. No creo que haya prisa”. El acuerdo no será difícil, porque Corona y Fran van en la misma línea. Es cuestión de unos flecos: “El club me transmite que soy la primera opción y el Almería también lo es para mí. No sé qué va a suceder ahora, pero toca disfrutar de los 49 puntos y de un equipo que ha vuelto a ilusionar a la gente”.