Cádiz es la ciudad de toda la Bahía que más dinero público da a las cofradías

El Ayuntamiento de Cádiz es, de todos los de la Bahía de Cádiz, el que más dinero aporta a las cofradías para sus desfiles procesionales. El Consistorio gaditano abona cada año una subvención de 124.600 euros para las salidas de las 30 hermandades de penitencia integradas en el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz.

Además, es el que paga antes junto con San Fernando, y ya ha abonado la subvención de este año, que se mantiene en cantidades muy parecidas desde el año 1997 tal y como explica el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz, Juan Carlos Jurado.

El dinero lo reparte el Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz por cada cofradía en función del número de penitentes que tenga, de los pasos que saque y de la cera que necesite. Jurado reconoce estar "contento" con la actual gestión municipal de ese abono aunque cree que, si se tiene en cuenta la acción social de las cofradías, debería verse incrementado el importe.

"Las hermandades de Cádiz aportan muchísimo a la ciudad. No podemos olvidar lo que damos en bolsas de caridad y en ayuda asistencial. Seguramente habría que subir el importe de la subvención", afirma.

En el lado opuesto a Cádiz se sitúa el municipio más cercano a la capital gaditana: Puerto Real. Las cofradías puertorrealeñas no reciben ni un euro de subvención municipal para las salidas procesionales. El Consistorio sí colabora, en cambio, en cesión de espacios municipales y en la logística necesaria para que la Semana Santa de Puerto Real discurra con normalidad.

La segunda localidad con más peso cofrade en la Bahía de Cádiz es San Fernando, que cuenta con 27 cofradías y una Semana Santa muy reconocida y activa. El importe que recibe cada hermandad ha ascendido recientemente a los 1.000 euros para los desfiles procesionales, una cantidad sensiblemente inferior a la que reciben las cofradías en la capital gaditana.

Mientras, en Chiclana de la Frontera el Consistorio aporta 857 euros a cada cofradía y en El Puerto de Santa María se abonan 400 euros.

CÁDIZ

131.600 euros para 37 cofradías, 30 de penitencia y 7 de gloria. Los 124.600 euros destinados a hermandades de penitencia no se reparten equitativamente entre ellas, sino que se rigen por una ratio que tiene en cuenta, por ejemplo, el número de penitentes, los gastos en flores, cera o banda de música. Así, de media, cobran 4.000 euros. En cuanto a las de gloria, cada una recibe unos 1.000 euros de media, cuyo reparto se rige según su propia ratio. La diferencia, según el presidente del Consejo Local de Cofradías de Cádiz, Juan Carlos Jurado, se debe a que las de gloria requieren menos gasto porque, entre otras cosas, "no llevan hermanos de penitencia delante de su paso".

Jurado asegura que están "contentos con la gestión del ayuntamiento", y en cuanto al importe recibido, "siempre se piensa que se debería de dar más, por lo mucho que aportan las hermandades a la ciudad". Considera que la cantidad que ingresa cada hermandad, que se rige, por cierto, por un convenio del año 1996, debería ser mayor por varias razones: en primer lugar, asegura el presidente, "porque no podemos olvidar la gran obra social que realizan las hermandades", en segundo, porque considera que no se adecúa a la evolución que ha experimentado la Semana Santa gaditana y, en tercer lugar, porque el impacto de la 'semana grande' y la importancia de las hermandades de la capital, algunas de los siglos XVII, XVIII y XIX, requeriría de un aumento del importe económico que ingresan, afirma.

SAN FERNANDO

Las 27 cofradías que forman parte de su Consejo Local de H.H. y C.C. ingresan lo mismo: 1.000 euros. 27.000 euros a repartir entre 27, ni más ni menos. Para su presidente, Manuel García, "siempre es bueno valorar el esfuerzo", pero confiesa estar con "sabor agridulce" porque cree que la cifra se queda "baja" y es irrisoria" comparada, por ejemplo, con la de Cádiz, dice.

CHICLANA

Las 14 hermandades chiclaneras reciben 12.000 euros por parte del consistorio. Tanto las nueve de penitencia como las cinco de gloria reciben la misma cantidad, algo más de 850 euros. Una cantidad que "no es para tirar cohetes" según Juan Rodríguez, presidente del Consejo Local de H.H. y C.C. del municipio. Porque las hermandades, apunta, "tenemos más gastos a parte de lo que cuesta ponerla en la calle, como las muchas obras de caridad que realizamos". Recuerda Rodríguez que cada cofradía emplea ese dinero en lo que considera oportuno, pero también que el Obispado les obliga, por ley, a gastar 1.200 euros en obras sociales, aparte de las que, de 'motu proprio' emprende cada hermandad. No obstante, el presidente califica de "excelente" la relación con un consistorio "que siempre les ha dado las cosas que le han pedido y que en la medida de sus posibilidades les ayuda".

El ayuntamiento de Chiclana entrega en total 22.000 euros al Consejo Local de Hermandades y Cofradías. De ahí, 12.000 son para las hermandades, mientras que los 10.000 restantes son para actuaciones y cometidos que antes dependían del ayuntamiento, pero que ahora han sido cedidos al consejo, como son el pago de la imprenta, la cartelería, el pregón o las bandas de música del resucitado y el corpus.

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

14 son las hermandades, 11 de penitencia y tres de gloria, que reciben 400 euros cada una de forma equitativa y sin distinciones que dependan de la categoría. El ayuntamiento portuense, además, concede 3.000 euros exclusivamente para el Consejo Local, 2.000 para el cartel de Semana Santa y 1.200 para una salida procesional. En total, 11.800 euros con los que el presidente del Consejo Local de H.H. y C.C portuense, José Manuel Castilla, está "contento y sin ninguna queja". Se muestra satisfecho en cuanto a la gestión del ayuntamiento a pesar de no haber cobrado ni la subvención de 2018 ni la de este año "por una serie de trámites administrativos", según fuentes municipales.

Precisamente esa es la queja que transmite Castilla, que las subvenciones "se eternizan", y no por ir con un año de retraso, sino porque todos los trámites que han de emprender tanto ellos como el propio ayuntamiento enormes, y como "es una cantidad ínfima en comparación con el presupuesto que manejan las hermandades, asegura el presidente, "muchas veces te planteas no solicitarla, porque al final no te merece la pena".

PUERTO REAL

Las hermandades de la localidad puertorrealeña son las únicas que no reciben ningún aporte económico desde el ayuntamiento. Cero euros para las 9 cofradías, siete de penitencia y dos de gloria. El presidente de su consejo local, Antonio Domínguez, no duda en mostrar su descontento con la gestión del ayuntamiento porque "pedimos muchas cosas y colaboran bien poco", apunta. Domínguez "no sabe por qué el ayuntamiento no da subvención", y asegura que "hace años que no colaboran en metálico", aunque sí que lo hacen en 'especie'. Este año, por ejemplo, el ayuntamiento ha aportado la banda para el pregón, el arreglo de calles, la tala de árboles, la policía local y el montaje de la tribuna. Además, concluye el presidente, "desde hace más de 40 años cede el teatro del municipio".