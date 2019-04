"Cuando termine la jornada, veremos si el punto es bueno"

El Xerez DFC lleva la friolera de 28 jornadas sin perder y 10 de ellas sin encajar un gol y el punto en Chapín ante el Xerez CD se verá al final de liga si ha sido o no bueno. Eso es al menos lo que cree Andrés García Tébar.

El preparador del equipo local, reconoció que el rival salió mejor al partido, pero con el paso de los minutos sus jugadores fueron encontrando un mejor tono y ya en la segunda parte “tuvimos más control, más posesión y dispusimos de varias situaciones en las que podríamos habernos adelantado, pero no ha habido claridad. Cuando empatas, siempre puedes ganar o perder”.

Para el técnico del XDFC cree que desde que Antonio Calle llegó al banquillo del XCD, el equipo “intenta tener más el balón, la intención de los dos era tener el dominio del juego, pero es un partido muy físico, donde se han cometido muchas faltas y con esa carencia de interrupciones es prácticamente imposible que un partido tenga ritmo. Y no me excuso en que podíamos haberlo hecho mejor”.

Lamenta que su equipo no estuviera acertado en el remate en algunas de las ocasiones que dispuso durante el derbi:“Recuerdo un córner en la primera parte al que no llega Colorado por poco, la de Casares en la que no finaliza o el último cabezazo de Juan Gómez que han sacado bajo palos. Este es un juego que se resuelve por goles. Nosotros queremos sumar de tres en tres y más en casa, pero sumar no es malo. Independientemente de lo que acontezca mañana, estaremos entre los cuatro primeros. Vamos a ser positivos, encadenamos 10 jornadas sin encajar y cuando termine la jornada veremos cómo de bueno es este punto”.