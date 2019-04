Andrea Levy será la número 2 a la alcaldía de Madrid por el PP

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid y candidato municipal, José Luis Martínez-Almeida, ha considerado "un lujo poder acoger a Andrea Levy como número dos" en la lista del PP, durante un acto en que la candidata autonómica Isabel Díaz Ayuso pidió "un trato preferencial" a los venezolanos emigrados a España.

Martínez-Almeida, tras señalar que está "con España y no con quienes quieren romper España", abogó por "una capital diversa, libre y tolerante, donde no se mira el DNI de nadie", porque lo que cuenta "es la valía y no la procedencia", al contrario de lo que ocurre en Cataluña y Barcelona.

"Tengo el honor de anunciar que en Madrid acogemos a Andrea Levy como número dos al Ayuntamiento", ha dicho en alusión a la procedencia catalana de Levy, de la que ha recalcado que "lleva demostrando mucho tiempo su compromiso con Madrid".

Andrea Levy, en su intervención, ha hecho un llamamiento a quienes "aún puedan dudar" de si volver a votar al PP para "decirles que no se castiga el pasado poniendo en peligro nuestro futuro", durante el acto en La Nave Boetticher con agentes electorales del PP de Madrid, apoderados y compromisarios.

Levy, catalana de nacimiento, ha subrayado su "afecto y amistad" hacia todos los afiliados del PP de Madrid y en especial a los agentes electorales, a quienes ha agradecido que "en los momentos difíciles" también se ofrecieron y acudieron a Cataluña a ejercer como apoderados del PP en las mesas electorales.

"Madrid es tan mío, y así lo siento, como vosotros debéis sentir a Barcelona como vuestra", ha asegurado antes de señalar que la ciudad no se puede permitir cuatro años más de Manuela Carmena en la Alcaldía, como España no se puede permitir cuatro años de Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno.

"El populismo de Carmena es tan lastre para Madrid como el independentismo para Barcelona", ha subrayado tras lamentar que los "ayuntamientos del cambio no han sabido estar a la altura de las ciudades que han gobernado".

Bajo su opinión, Carmena ha olvidado "la esencia de Madrid, las cuatro cés" que debe ser: una ciudad de convivencia, cosmopolita y a la altura de la capitalidad de España.

Por el contrario, el único proyecto de Carmena "ha sido prohibir, multar, mentir y dejarlo más sucio" ; además, "no han hecho nada; ni limpieza, ni seguridad, ni servicios sociales". "Más Carmena y más Sánchez es menos Madrid y menos España", ha concluido.

La candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, subrayó la importancia de votar al PP no solo en las próximas elecciones generales, sino también en las autonómicas y municipales, porque el PP es el único partido que "apuesta por la vida, que es el progreso".

"Basta ya de pontificar con la muerte, con la Guerra Civil, con la eutanasia y el aborto", ha exclamado. En contraposición, Díaz-Ayuso recalcó el compromiso de los populares con la vida, con las personas que "lideran sus vidas sin esperar una paguita", con el "Madrid de la conciliación, que necesita ayudas y no tutelas; el de los emprendedores, el de la tecnología, la vanguardia y el futuro".

Ayuso advirtió que, además de la izquierda, en las próximas citas electorales habrá "quienes intentarán copiarnos o llenar sus listas con gente descontenta, quienes propongan soluciones sencillas a problemas complejos". "Intentarán copiar al PP, pero no lo lograrán", ha asegurado.

Antes de sus intervenciones, Levy y Ayuso han mantenido una reunión con representantes de la oposición venezolana en Madrid a la que también asistieron el presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero, y el candidato municipal, Martínez-Almeida.

Al término de la reunión, Ayuso abogó por que los venezolanos llegados a España reciban un "trato preferencial" y que las administraciones les faciliten los trámites burocráticos necesarios para recibir cualquier tipo de ayuda que precisen, y "deben ser atendidos y resguardados".