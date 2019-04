Escribá: "Estuvimos por debajo de nuestro nivel"

El entrenador del Celta de Vigo, Fran Escribá, señaló tras perder por 2-0 ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano que el equipo estuvo "por debajo" de su nivel pese a haber gozado de buenas ocasiones en la primera parte, y que por ello la derrota es "justa".

"Creo que no debemos estar satisfechos en ningún sentido, no solo el resultado, creo que no dimos el nivel que estábamos mostrando en los últimos partidos, entramos muy blandos, ellos entraron mucho mejor. Aunque es cierto que estuvimos cerca antes del descanso y que las ocasiones claras eran nuestras, no estábamos satisfechos. En general estuvimos por debajo de nuestro nivel y la derrota es justa", analizó el técnico del conjunto vigués.

El entrenador del Celta admitió que el equipo mejoró en la segunda mitad, aunque "curiosamente" las mejores ocasiones las tuvo en la primera, con una doble intervención del portero del Atlético Jan Oblak a tiros de Maxi Gómez y Ryad Boudebouz, pero pese a esas ocasiones no está satisfecho porque no dieron "la sensación" de los anteriores tres partidos en los que sumaron 7 puntos de 9 posibles.

Preguntado por si este encuentro es menos importante para el Celta al no ser ante un rival directo por la salvación, el técnico valenciano dijo que esa lectura "es lógica" pero aseguró que venían "convencidos" de que podían hacer "algo más", y de hecho recordó que sin hacer un buen partido estuvieron cerca de sacar "algo positivo".

En este sentido, le reconoció el "mérito" al portero del Atlético Jan Oblak, que fue "el más destacado" del rival y estuvo "excepcional".

El Celta recibirá el próximo sábado al Girona en Balaídos, un duelo clave en la pelea por la permanencia. "Es un rival que está cerca, para nosotros todos los puntos son importantes, pero en casa hemos demostrado que hemos crecido y estamos fuertes", apuntó sobre el próximo encuentro.

EL PARTIDO

El RC Celta cayó ante el Atlético de Madrid (2-0) en un choque en el que los de Fran Escribá dispusieron de ocasiones muy claras para adelantarse en el marcador. La mayor pegada del cuadro rojiblanco decantó el resultado a su favor.

En los primeros compases del partido el RC Celta espero arropado en su campo para salir a la contra. Así llegaron las dos ocasiones más claras de los primeros 40 minutos. Boudebouz y Boufal se encontraron con dos grandes paradas de Jan Oblak antes de que Griezmann adelantase a los madrileños con un gran lanzamiento de falta.

En la segunda parte el equipo celeste llevo el peso del partido, con buenas acciones individuales y colectivas. Sin embargo, fue Morata el que amplió la ventaja de los rojiblancos en un contragolpe. En el tramo final el RC Celta intentó reducir la distancia en el marcador sin fortuna