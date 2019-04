Pensionistas salen a la calle para "defender las pensiones actuales y futuras"

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe) ha celebrado movilizaciones en 270 localidades de toda España, entre las que se encuentran los ayuntamientos gallegos de A Coruña, Cariño, Cangas, Ferrol, Lugo, Nigrán, Noia, Pontevedra, Ribadeo y además también en Vigo que tendría lugar a última hora, en las cuales pensionistas han salido a la calle para "defender las pensiones actuales y futuras".

En este sentido, Coespe ha considerado "crucial" para el Sistema Público de Pensiones el actual ciclo electoral y principalmente las elecciones generales del 28 de abril, "mucho más después de que el pasado día 4 de abril el Parlamento Europeo diese la espalda a los derechos de los ciudadanos aprobando el Plan Europeo de Pensiones Individuales, todo un torpedo a la línea de flotación de los sistemas públicos de pensiones en Europa".

"No pudimos evitar su aprobación a pesar del esfuerzo realizado, pero no nos vamos a rendir, no por eso, no por ningún contratiempo que tengamos", ha explicado la organización, que ha asegurado que los pensionistas "jugarán un papel primordial y decisivo" en las elecciones.

Así, el Movemento Galego pola Defensa das Pensións Públicas (Modepen) también ha participado en estas concentraciones y ha indicado en un comunicado que los pensionistas están "en un momento de absoluta encrucijada" ya que "se están jugando el futuro" del Sistema de pensiones público, por lo que ha justificado la realización de estas protestas.

"Es cierto que en esta batalla ya llevamos unos años, pero es ahora cuando realmente necesitamos demostrar que sí se puede. Pudimos con el Gobierno del PP y su 0,25 (en relación a la subida del 0,25% de las pensiones que llevó a cabo el Partido Popular), conseguimos la subida con el IPC el año pasado y este. Conseguimos, con nuestras movilizaciones, frenar algo la caída en barrena del Sistema Público de Pensiones", ha reivindicado.

Sin embargo, Modepen ha lamentado que "la amenaza sigue ahí", y ha responsabilizado a los "políticos del bipartidismo" de "contribuir a destruir el Sistema Público de Pensiones".

"Pero es que, además, si antes el gobierno del PP no nos tenía respeto, el Gobierno del PSOE con Octavio Granado al frente nos tiene menos. Si antes teníamos que soportar el desprecio de Celia Villalobos, ahora tenemos que aguantar el de este señor, secretario de Estado para la Seguridad Social. Desprecio que se manifestó en varias de sus opiniones, como la última sobre las pensiones de viudedad y que la Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, intentó enmendar", han criticado.