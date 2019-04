Alfonso García: "Claro que hay equipo para soñar"

Alfonso García Gabarrón no ha perdido la esperanza. El Almería certificó ante el Nástic su continuidad en la categoría y ahora sí se atreve a hablar abiertamente de que el reto, más que el objetivo, es acercarse a la sexta plaza. Le hace ser optimista la irregularidad de los rivales directos, porque salvo Osasuna, muy pocos son capaces de encadenar victorias o semanas sin perder. Tras presenciar la rueda de prensa de Fran Fernández, el mandatario del club habló en el Carrusel Deportivo del futuro más cercano.

No permitirá que los jugadores bajen el pistón mientras existan posibilidades de clasificarse para el Play Off. La Liga del Almería no se acaba solo con la salvación: “Prohibido relajarse, porque hubo equipos que tiraron la toalla y luego se arrepintieron. Es la reflexión que hago. Mientras que haya posibilidades de meterse arriba, hay que seguir alerta. Cualquiera le gana a cualquiera”.

Puesta en escena

Se ha convertido en un fijo en los desplazamientos, situación que no ha sido muy habitual en los últimos años, y le permite obtener otro punto de vista en su análisis. El equipo cortó la racha de cinco semanas sin conocer la victoria frente a un Nástic débil en defensa. Curiosamente, en el partido más irregular y espeso de los rojiblancos, las dos primeras oportunidades acabaron en gol. ¿Quién se acuerda de las ocasiones falladas?: “Hemos tirado más de 100 veces a puerta en los últimos cinco partidos y no marcamos, y ante el Nástic en dos tiros hacemos dos”.

El pelotón de cabeza convive en poco margen de puntos y el Almería está metido de lleno. A la pregunta clara y directa sobre si hay plantilla suficiente como para aspirar a luchar por el ascenso, Alfonso contestó: “¿Y por qué no?. Hemos podido ganar alguno de los cinco partidos que llevábamos sin ganar, por eso somos optimistas. Todos tienen futbolistas buenos, pero es cuestión de dinámicas”.

Ser valientes

Con el primer objetivo conseguido de forma virtual, a la espera de que sea matemática en unas jornadas, el discurso ha cambiado radicalmente. Fran y Alfonso hablaron abiertamente de Play Off, no como una carga de presión para el vestuario, sino como un reto, una ilusión que tiene que mantener ahí hasta que existan opciones. “Claro que hay plantilla, y hay que proponérselo, porque todo es posible hasta que haya opciones matemáticas. Se lo he dicho a la plantilla, que no podemos bajar la guardia”, resaltó el presidente. No ve saltos de calidad entre los aspirantes, pero también hace falta encadenar una serie de triunfos para acercarse realmente a la sexta posición: “No hay diferencia, salvo en presupuesto, como en Primera, que unos pocos tienen a los cracks. Aquí hay más igualdad”.

Renovaciones

Primero se centró en Fran Fernández, que tiene que tomar la decisión en las próximas semanas. Alfonso García quiere poner el foco cuanto antes en un nuevo proyecto deportivo y la figura del entrenador es fundamental: “Eso ya lo tienen que ver Corona y Fran. La primera opción es él, y en pocas semanas tiene que tomar la decisión para ir viendo el futuro, la próxima temporada. De hecho, si Fran asciende queda renovado automáticamente”. Agradece tener más margen que en las temporadas precedentes. El Almería parte con la ventaja de saber que se ha salvado y negocia con futbolistas para renovaciones: “Tenemos jugadores vistos, otros renovando... A diferencia de otras temporadas, ahora hay margen para hacer la plantilla y estamos en contacto con varios”.