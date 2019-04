'Lo que hay que oir'

Estimado Colega:

Estoy enganchado totalmente a esta campaña electoral.

Me levanto cada mañana con el deseo irresistible de ver, leer y oír los disparates que lanzan desde el PP, Ciudadanos y Vox en su carrera por ser más ultraderechista que nadie.

He oído a los candidatos de Pablo Casado asegurar que en Nueva York se permite abortar a los bebés después de nacidos y he escuchado a su aspirante a ser presidenta de Madrid que los concebidos no nacidos cuentan para formar familia numerosa, mientras su líder ha asegurado que bajará el salario mínimo de los 900 euros hasta los 850.

Los tres tuvieron que retractarse, el primero por decir una barbaridad falsa, la segunda por hablar sin saber lo que decía y el tercero alertado por sus asesores de que rebajar el sueldo no es la mejor forma de ganar votos.

Por lo que respecta al partido de Rivera, en el que se hacen pucherazos para elegir candidatos, se aboga por legalizar la prostitución y regular el alquiler de úteros como medio para comprar bebés. Son taurinos y anti-taurinos a la vez, su líder es del Barça pero le gusta que gane la copa de Europa el Madrid y, en el colmo de la ridiculez, se ha inscrito como Alberto Carlos en lugar de Albert, tal vez para ocultar su origen catalán.

Luego están los otros, los que afirman que en la Europa del norte los ancianos huyen de los hospitales para salvar la vida o que legalizar la eutanasia permitirá prescindir de ellos por ser improductivos y quieren repartir armas a las gentes de bien y desmantelar el sistema público de pensiones.

Si no fuera porque lo dicen en serio y eso es grave y porque da miedo pensar que lo puedan poner en práctica, dan ganas de tomarse a broma ese batiburrillo de disparates.

Es todo tan insensato que más que un proyecto electoral parece el guión de uno de aquellos viejos programas infantiles de la España en blanco y negro a la que quieren regresar: uno de aquellos programas de Los payasos de la tele.