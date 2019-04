Colinas repite como alcaldable de Roa

David Colinas intentará recuperar la Alcaldía de Roa. El líder de la oposición volverá a encabezar la candidatura del PP, que hoy se terminará de perfilar para registrarla mañana en la Junta Electoral de Zona. De cara a estas próximas elecciones municipales, le acompañan en los puestos con más posibilidades de ocupar puestos en la próxima corporación tres de sus actuales compañeros de grupo, Jesús Pascual, Santiago Cob y Rebeca Casado, en una lista en la que predomina la juventud y la ilusión de hacer cosas por Roa. “Es gente muy joven, con muchas ganas, muy ilusionados con el proyecto y con su pueblo”, dice Colinas, que reconoce las dificultades que entraña formar una candidatura. “Hay gente que por un motivo o por otro no quieren que se les identifique, se les encajone, dentro de una formación política y muchos dicen que están contigo y te van a ayudar, pero no quieren dejarse ver”, explica el candidato del PP, que afrontará su quinto mandato. Fue elegido alcalde por primera vez en 2003, sin encontrar alternancia desde entonces hasta que hace cuatro años ganó el PSOE por una diferencia de 24 votos en unas elecciones en las que no hubo más opciones que estas dos.

Dice el cabeza de lista del PP que si los resultados del 26 de mayo le permiten recuperar la Alcaldía, su partido tendrá por delante el trabajo de recuperar una línea de trabajo de los doce años que estuvo presidiéndola y que durante estos últimos cuatro se ha visto truncada por un equipo de gobierno que dice que accedió sin ideas y sin un proyecto para Roa. “A ver si esto puede cambiar y volver a tener lo que tuvimos durante los años del PP”, manifiesta Colinas, que dice que “han sido cuatro años perdidos de muchas infraestructuras y proyectos que teníamos en mente y ahí han quedado paralizado por la dejadez del PSOE, que se presentó sin un programa electoral y sin ideas muy claras de lo que tenían que hacer”.

A falta de saber si en esta ocasión habrá alguna opción más, de momento hay dos partidos que garantizan que presentarán candidatura, aunque aún no están del todo perfiladas. El PSOE tiene mañana prevista una reunión con la intención de acabar de cerrarla y registrarla el miércoles en la Junta Electoral. Y el que también asegura que concurrirá a estas elecciones es Ciudadanos. Con toda probabilidad la encabezará José Félix Crespo, alguien que nunca ha sido concejal, pero que lleva varios meses trabajando para que la papeleta naranja esté entre las opciones del electorado raudense. “Llevamos trabajando ya bastante tiempo y va a haber una candidatura que va a dar una alternativa diferente a Roa a los problemas que tenemos en la Ribera, aunque falta conformar el orden y el lugar donde van quienes la integran”, explica José Ignacio Delgado, el coordinador comarcal.