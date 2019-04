Pilotando ovnis en el Freakland de Ponferrada

Una docena de bandas internacionales celebrarán esta Semana Santa el decimoquinto aniversario del Freakland Festival, la cita con el rock en Ponferrada.

Las japonesas Go-Devils serán el aperitivo del festival mañana de forma gratuita en uno de los establecimientos más emblemáticos de Ponferrada, el Morticia que se suma a la iniciativa rockera. Por lo demás, la cita concentrará del Jueves al Sábado Santo, un abanico de bandas entre las que destacan los australianos The Breadmakers, los americanos Muck and the Mires, los británicos Bronco Bullfrog o los franceses The Scaners que cruzarán guitarras en buena lid, los madrileños Thee Braindrops, los gallegos Thee Blind Crows o los asturianos Peralta. De hecho, algunos como los gallegos Los Wavy Gravies y The Budweisers se formaron en una de las últimas ediciones del festival según ha explicado uno de los organizadores, Roberto Marcos.

Habrá de nuevo Copa Freak elaborada por el modelista Óscar Tahoces para quien demuestre que sabe divertirse en el festival y una invitación completa para la próxima edición. Habrá mercadillo de discos, merchandaising y curiosidades en todos los conciertos que tendrán lugar en el Attica Club. Los abonos para todo el festival tendrán un precio de 48 euros mientras cada sesión tendrá un coste de 20 euros. Las sesiones vermut en el King Kong y el Cocodrilo Negro serán gratuitos como las sesiones All nighters.