El presidente de los empresarios de Cádiz pide "sensatez" tras las quejas del PP y Cs por la gestión de la ITI

El presidente de la Confederación de Empresarios de la Provincia, Javier Sánchez Rojas, ha pedido hoy “sensatez” a la clase política, tras las denuncias del PP y Cs por el riesgo de pérdida de ayudas ITI ante la supuesta "deficiente gestión" de los fondos desarrollada por la anterior administración socialista en la Junta.

Sánchez Rojas ha validado la posibilidad de “re-enfocar”, algunos aspectos del programa tras el cambio de gobierno en Andalucía, pero ha advertido que lo prioritario es sacar adelante el programa de inversiones de la Unión Europea para, “luego”, si hay que reprochar algo a alguien, “se haga el ruido que haga falta”.

El presidente de la CEC se ha reconocido “sorprendido” por la alarma creada y ha concluido que “me atrevería a decir que el daño ya está hecho”. Estas polémicas, ha dicho, “se leen en tiempo real en Bruselas” y “esto no ayuda porque parecería que aquí somos especialistas en manejar mal los fondos, y yo estoy convencido de que no tenemos esa especialidad”. El responsable del empresariado ha pedido “sosiego y no jugar con las cosas de comer”.

Sánchez Rojas ha reclamado, además, en dialogo con Julio Camacho, la reactivación del proyecto LOGICA (logística de Cádiz) para la creación de un parque empresarial y logístico en la finca Las Aletas de Puerto Real. Si todos están de acuerdo, “¿qué ocurre que no se firma ya?”, se ha preguntado.

Por otro lado, el presidente de la CEC ha explicado que, económicamente, “la Semana Santa promete”, pero varios índices económicos vienen advirtiendo sobre “una cierta desaceleración de la economía”.

