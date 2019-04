Dealbert y Pablo Hernández rompen con José Miguel Garrido y dejan sus cargos en el C.D.Castellón

El secretario técnico del C.D.Castellón, Àngel Dealbert, y el adjunto a la secretaría técnica, Pablo Hernández, han puesto punto y final a su relación con el departamento deportivo del club. Así lo han explicado hoy a través de un breve comunicado de prensa emitido por los dos ex jugadores del conjunto albinegro:

"Tras los últimos acontecimientos que nos han ido rodeando estos últimos meses, queríamos aclarar nuestra situación dentro del club. Con la única intención de no perjudicar lo más mínimo al primer equipo, hemos decidido apartarnos del proyecto deportivo por desavenencias a la hora de planificar la próxima temporada, siguiendo así, de momento, ligados al club a modo accionarial, dejando el puesto que ocupaba Ángel Dealbert de secretario técnico, junto a él, dejará sus funciones en el área deportiva Pablo Hernández, así como el adjunto a secretaría técnica y el coordinador del filial, Xavi Galván y Héctor Mohedo respectivamente, una vez terminada la actual temporada valoraremos en el punto en el que nos encontramos. Por último, queremos pedir a jugadores, entrenadores y afición que nos dejemos el alma para conseguir la salvación, por ello no vamos a realizar ningún tipo declaración al respecto hasta que no finalice la actual temporada".