Los que esperan una operación bajan un 15% en un año

La lista de espera quirúrgica se ha reducido un 15% en el último año en el Complejo Asistencial de Burgos aunque el tiempo medio de demora para una operación se mantiene en 63 días, el mismo tiempo que hace un año. A 31 de marzo había 2.827 personas esperando ser operadas, 514 menos que en la misma fecha de 2018. En el primer trimestre de este 2019 han salido de la lista de operables 68 personas. Según la Junta de Castilla y León, la puesta en marcha del Plan Perycles, aprobado en abril de 2016, supuso el revulsivo necesario para reducir una lista que en marzo de ese año contaba con 33.212 personas esperando una operación en todos los hospitales de Sacyl. La disminución ha sido de un 33,6 % en número de pacientes y de un 25,8 % en demora media.

En Burgos, para pacientes cuyo tratamiento quirúrgico no permite una demora superior a 30 días, la llamada Prioridad 1, hay 51 operaciones pendientes con 8 días de demora media. Casi 200 personas cuya situación clínica o social permite una demora relativa, están en Prioridad 2, siendo recomendable la intervención en menos de 3 meses. En prioridad 3, con patologías que permiten la demora del tratamiento porque no produce secuelas importantes, están registrados 2.578 pacientes de los que 17 llevan esperando más de 6 meses, cuando en este caso solo había uno hace un año. No hay ningún paciente que espera una operación durante más de un año, según el último informe del Portal de Salud de Castilla y León. Las especialidades que más demora acumulan son Cirugía General y Aparato Digestivo con 713 pacientes, que sube 73. Oftalmología con 548, que baja 256 y Traumatología con 471, 165 menos en un año. Otorrino tiene 273 y Cirugía plástica 259. Urología casi 200 pacientes y 122 Angiología/Cirugía Vascular. Por debajo de 100 pacientes están Ginecología, Cirugía Pediátrica y Neurocirugía.