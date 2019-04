Semana feliz para el Iberostar Tenerife tras la victoria lograda por el conjunto aurinegro el pasado sábado ante UCAM Murcia tras siete jornadas cayendo derrotadas otras tantas veces dentro de la Liga Endesa.

Un estado de alegría que se había alargado durante dos meses y que necesitaba final obligado para el conjunto de Txus Vidorreta y que finalmente vio como el triunfo ante el conjunto murciano se convertía en realidad. Un encuentro en el que fue protagonista destacado el alero argentino Nico Brussino quien reconoció que "el equipo venía de dos meses muy malos en liga española. Hicimos entrenamientos muy duros y nos mentalizamos para salir a la cancha con las ganas y con el deseo de revertir la situación, lo cual finalmente conseguimos", comentó.

El internacional albiceleste no considera que el equipo saliera condicionado por la descalificación del técnico aurinegro producida en el descanso pues "fue en el vestuario cuando nos dimos cuenta de que no podíamos volver a irnos de vacío como estaba ocurriendo en las últimas jornadas. Con la afición y con toda nuestra gente no podíamos echarnos atrás y en pocas semanas vendrán los partidos más importantes. Ganar es bueno y tenemos que disfrutar de lo que ello significa", apuntó.

Vive Brussino una etapa feliz y el mismo jugador lo reconoció: "estoy viviendo un momento dulce, tengo la confianza de los compañeros y de la afición, lo que hace que me lo pase muy bien y eso se traslada al juego", sentenció.