Rafa Navarro: "Que cada uno asuma su responsabilidad en lo que ha pasado este año"

El entrenador del Córdoba, Rafa Navarro, dio la cara tras el partido ante el Lugo. Dejó mensajes muy directos y algunos entre líneas sobre todo en lo que a asuncion de responsabilidad de refiere. “Hoy ha sido la consecución de un año malo en todos los sentidos. Ha sido un partido malo y cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Yo he llegado hace un mes y medio y también tengo que asumir la mía. Es hora de dar la cara ya que la afición no se merece esto que está pasando”, aseguró Navarro quien no encuentra una explicación lógica a lo que hizo su equipo. “Es cierto que en ningún momento hemos estado en el partido, no hemos dado ninguna sensación. No sé si es la presión, pero hoy era el día de darlo todo y no lo hemos hecho. Hoy es un día decepcionante como cordobesista, ya que es muy complicado el salvarse a pesar de que las matemáticas todavía digan que se puede. Vienen dos meses duros y hay que ser hombres dando la cara y defendiendo el escudo del Córdoba hasta el final. No podemos manchar el escudo en estos dos meses que quedan”, concluyó Rafa Navarro.

